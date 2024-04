Ice on Fire z novim basistom predstavlja desetletje staro skladbo

Skupina Ice on Fire, ki je nedavno dobila novega basista, Kristjana Oberstarja, s katerim si obeta pestro glasbeno leto, svojim oboževalcem kaže novo dimenzijo ustvarjalnosti. Njihov najnovejši projekt je skladba Črni deček, ki jo je pred desetimi leti napisal in uglasbil Gregor Strasbergar - Štras, frontman zasedbe Mrfy, Ice on Fire pa so ga skupaj s producentom Matejem Pečaverjem in violinistko Niko Škoda postavili v povsem novo doživetje.

Skladba stoji na temeljih poezije Daneta Zajca in nam postavlja filozofsko ogledalo. »Ne glede na to, kako sam si, kako težko ti je, kdo vse te kritizira, ti moraš delati za svoje sanje in imeti upanje zanje. To je tisto, kar te žene naprej vsako jutro,« pravi kitarist Johnny Janežič in dodaja, da je to zvok, ki ga poslušalci od Ice on Fire še niso slišali, čeprav ga fantje obljubljajo že nekaj časa. Predstavili ga bodo na Orto Festu, premiere skladbe, ki jih je prepričala že pred desetletjem, pa se izjemno veselijo.