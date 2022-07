Hrvati navdušeni nad harmoniko (FOTO)

Harmonikar Primorskih fantov Niko Poles, ki diatonično harmoniko poučuje tako pri nas, v Sloveniji, kot na Hrvaškem, vsako leto priredi srečanje harmonikarjev v Permanih na Hrvaškem. In letos ga je že četrtič.

Na sončno junijsko nedeljo se je prireditev začela že v popoldanskih urah, ko so se na stojnicah predstavili tudi nekateri izdelovalci inštrumentov, kot je mojster Rutar, pa tudi znamki Alpen in Gori ter sistem Totter midi je bilo mogoče pobliže spoznati. Zatem je sledilo srečanje, letos se jih je zbralo več kot sto vseh starosti. Najmlajši je štel komaj šest let, najstarejši pa 63. Znova je vsem zaigral harmonikarski orkester Nika Polesa, a tokrat ni bil osamljen, saj sta prišla tudi orkestra Vilija Marinška iz Postojne ter Andreja Gropajca iz Izole.

Primorski fantje so v Permanih poskrbeli za odlično fešto.

Najmlajši je štel komaj šest let, najstarejši pa 63.

Številni pa so zaigrali že v svojih sestavih in dodatno poskrbeli za to, da so mnoge zasrbele pete. A najslajše je obiskovalce, ki so se znova zbrali v zelo velikem številu, kar dokazuje, da tudi na Hrvaškem vse raje prisluhnejo zvoku harmonike, čakalo ob koncu.

Tudi na Hrvaškem ima nekaj učencev.

Pozno v noč so se namreč zabavali s Primorskimi fanti, s katerimi je bil na odru tudi Niko, prišli pa so tudi Fantje spod Šilentabra ter Poskočni muzikanti. Zabava je trajala do zgodnjih jutranjih ur.