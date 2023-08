Hollywoodska stavka ohromila filmsko industrijo

Stavki v Hollywoodu ni videti konca, projekti odpadajo drug za drugim, festivali in podelitve nagrad so vse bolj okrnjeni: kakšna je prihodnost filmske industrije, se za glavo držijo mnogi ustvarjalci in tudi oboževalci, razočarani zaradi slabih novic z druge strani luže.

Tako jih je pred dnevi doletela vest, da bodo na nadaljevanje filmske uspešnice Dune: peščeni planet iz leta 2021 morali počakati še kar nekaj časa. Premiero, ki naj bi se zgodila novembra letos, so prestavili na prihodnje leto, nov predvideni datum je tako 15. marec. Snemanje se je sicer končalo že zdavnaj, a igralci Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler in Florence Pugh ter drugi se zaradi stavke in zahtev sindikata SAG-AFTRA izogibajo nastopov pred kamerami in promociji svojih filmov. V upanju, da bodo razmere čez nekaj časa ugodnejše in bo film dobil uvod, kakršnega si zasluži, je ekipa z režiserjem Denisom Villeneuvom na čelu sklenila prestaviti premiero.

2021. je luč sveta ugledal Dune.

Že prvi del filma je vstopil v nič kaj prijazen svet, v katerem so vladali protikoronski ukrepi in številne omejitve, a je kljub temu dosegel izjemen uspeh v kinematografih in navdušil tudi kritike; prejel je številne nagrade, med njimi kar šest oskarjev. Za tiste, ki se boste ljubiteljem znanstvene fantastike morda šele pridružili: film je posnet po romanu Franka Herberta Puščavski planet iz leta 1965, v središču pa je planet Arrakis, kjer je moč najti najredkejšo in najdragocenejšo snov v galaktičnem imperiju, za katero se borijo dobre in zle sile.

Prazna rdeča preproga

Kot smo že poročali, je podobna usoda doletela tudi franšizo Bridget Jones: ustvarjalci so se sedem let od tretjega filma le uskladili glede snemanja četrtega dela in pritegnili želeno zasedbo z Renée Zellweger na čelu, a je stavka igralskega in scenarističnega ceha začetek snemanja preložila za kar dve leti! Oskarjevka, ki je komaj čakala, da se znova prelevi v simpatično in nerodno junakinjo, je nadvse razočarana, saj je vedno navijala za nadaljevanje zgodbe, ki jo spretno piše Helen Fielding, zdaj pa se povsem upravičeno boji, da se ji bo projekt izmuznil iz rok.

Mnogi bi radi izvedeli, kakšna mama je Bridget Jones.

Kot so potrdili tudi ustvarjalci, so komajda uskladili časovne termine z zelo zaposleno igralko in k sodelovanju pritegnili tudi Hugha Granta, za čigar junaka se v četrtem delu očitno izkaže, da vendarle ni pokojen. V novih dogodivščinah Jonesove naj bi bil v ospredju najstniški sin glavne junakinje in očarljivega Marka Darcyja, kakšno je življenje priljubljene Bridget v materinski vlogi, pa očitno še dolgo ne bomo izvedeli.

Bradleyja Cooperja ne bo na beneški rdeči preprogi. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Ta teden se začenja tudi bleščavi beneški filmski festival, jubilejni 80., zaradi stavke pa naj bi manjkala številna zveneča imena, kot so Emma Stone, Adam Driver, Penelope Cruz, Zendaya, Willem Dafoe, Jessica Chastain in Bradley Cooper. Organizatorje skrbi predvsem to, da bodo ob njihovi odsotnosti prav vse oči uperjene v (očeh mnogih) sporne udeležence Woodyja Allena, Romana Polanskega in Luca Bessona, velike filmske ustvarjalce, ki pa so se morali zagovarjati zaradi spolnih napadov, in festival se je že pred začetkom znašel pod plazom kritik.