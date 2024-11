Hitre noge spisale čudovito zgodbo

Da so naključja najboljše rešitve za marsikaj, je znano že od nekdaj. Kako se je začela spletati plesna zgodba zdaj že rutinirane, nekoliko starejše skupine plesalcev slovenskih folklornih plesov, bi šlo v pozabo, če ne bi ozadja razodeli v mali brošuri Naši koraki, 10 let Folklorne skupine (FS) Oštarija Bočna.

»Ko sva z Elo Marovt iz Bočne skupaj obiskovali krožek klekljanja, mi je nekdanja plesalka v folklorni skupini v Kamniku zaupala, da sta s partnerjem že naveličana pogostih voženj na vaje in nastope na Kranjsko, saj čez tiste dolgočasne ride iz Gornjega Grada v Kamnik in nazaj človeka že mine, preden se vaje začnejo …« je nekdanji plesalki Kolede iz Velenja Veri Oštir potarnala domačinka.

Izjemni glasbeni spremljevalci Oštirji Fotografija: Jože Miklavc

In ker sta bila Vera in njen soplesalec, mojster Janez Oštir, oba že uveljavljena trenerja in mentorja, ravno na razpotju, je bil potreben le še korak iz Šaleške doline do Bočne pod Menino planino.

Nastopi vsepovsod

Rodilo se je prijateljstvo, sledile so plesne vaje in sčasoma prvi pravi nastopi. V šali rečeno, pri Društvu upokojencev Bočna, kjer je že deloval folklorni zametek, so bili novega znanja, moči in osvežitve nadvse veseli. Pred 12 leti sta vrhunska plesalca in učitelja tovrstnega ljudskega izročila navdušila ljubitelje plesa, ki so se v zgornjih srednjih letih znašli pred odločitvijo, le kaj zdravega in koristnega početi v prostem času.

Folklorna skupina Oštarija je imenovana po priimku učiteljev in starih šegah.

Ker sta Oštirjeva zares dobro poznala vse strokovne in družabne vsebine sveta folklore, so pospešeno stekle vaje, poiskali so dodatne plesne pare in nastala je Folklorna skupina Oštarija, imenovana po priimku učiteljev in starih šegah, ki so se ob zabavah zaključevale prav v gostilnah.

Solčavski Bushi vse navduši.

Starejša folklorna skupina je že v nekaj letih naredila izjemen vtis, tako v Savinjski in Šaleški dolini kot drugod na Štajerskem, v naslednjih letih pa z gostovanji tudi po številnih krajih naše širše dežele.

Okrepili svoje vrste

Ko so okrepili še glasbene spremljevalce, poleg fantovskega tria so imeli še popularno vokalistko in violinistko Kristino Štiglic iz Tera pri Ljubnem ob Savinji iz znane glasbeno-pevske družine, je manjkalo le še nekaj parov hitrih nog. In tudi to se je zgodilo prav v zadnjih dveh letih, ko sta se pridružila Marko in Betka Ročnik, sicer vodja skupine Pušeljc.

Glasbena podpora

Ob desetletnici so izdali istoimensko brošuro, ki so jo vsebinsko pripravili prav Oštirjeva, Vera in Janez, ter oblikovalec Slavko Hudarin in nekdaj domačinka iz Bočne Nada Hudarin. V dvorani KD Bočna se je ob takšnih uspehih nedavno zgodila izjemna, pomlajena folklora, v Zgornji Savinjski dolini je bilo s tem jubilejnim folklornim večerom spisano novo poglavje obetavnega delovanja. Večer so popestrili še Družina Štiglic, Fantje treh vasi in Ohcetni muzikantje izpod Menine. Vse skupaj je povezoval Solčavan Dejan Ikovic - Bushi.

Janez Oštir kot običajno v več vlogah hkrati

Ob tej priložnosti so številnim članom FS Oštarija DU Bočna podelili tri bronaste ter 14 srebrnih Maroltovih značk. Med srebrnimi sta prejela znački zelo zaslužna za folkloro v Bočni domačina Ela in Kondi Marovt, zlati znački Sonja Bezovšek in Boris Zeilhofer, častni znački pa je vodja JSKD Območne enote Mozirje Simona Zadravec vročila Veri in Janezu Oštirju.

Zgodovina, popisana v Naših korakih

Milozvočna vokalna skupina Družina Štiglic