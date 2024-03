Gospodje prihajajo na male zaslone (VIDEO)

Igralska zasedba nove televizijske serije britanskega režiserja Guya Ritchieja je prepričana, da Gospodje ne bodo razočarali ljubiteljev njegovega dosedanjega dela. Nanizanka, ki črpa iz njegovega istoimenskega filma iz leta 2019, s katerim se je vrnil k svojim koreninam, se je prav te dni začela predvajati na pretočnem portalu Netflix, filmski in televizijski kritiki, ki so si jo imeli priložnost ogledati še pred premiero, so si enotni, da gre za stilistično odlično posneto, zabavno in zanimivo serijo, ki pa zaradi epizodnega formata nekoliko izgubi ritem, kakršnega smo vajeni v njegovih kriminalkah.

Zgodba se ohlapno drži iztočnic iz filma Gospodje. Glavni junak Eddie Horniman, ki ga igra Theo James (znan iz serije Beli lotus), po očetovi smrti podeduje plemiški naziv vojvoda Halsteadski in veliko posestvo, za katero pa se izkaže, da je del marihuanskega imperija gangsterja Mickeyja Pearsona (ki ga je v filmu upodobil Matthew McConaughey). Eddie poskuša izvleči družino iz kriminalne združbe, a ga premamijo kriminal, nasilje in moč. James, ki Ritchieja označuje za ključno osebnost britanske filmske industrije, je novinarjem povedal, da je bilo delati z njim fantastično in hkrati živce parajoče.

Format nanizanke je junakom dovolil zadihati na način, ki v filmu preprosto ni mogoč.

»Večino dni ne veš točno, kaj boš sploh počel, a kakor pravi Ritchie, lahko z ljudmi, pripravljenimi na sodelovanje, ustvarjaš kar sproti,« je opisal Ritchiejev slog dela.

Kriminalci in aristokrati

Guy Ritchie je zaslovel leta 1998 s komično kriminalko Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki (Lock, Stock and Two Smoking Barrels), ki jo je dve leti pozneje nadgradil s še bolj odbito kriminalko Pljuni in jo stisni (Snatch), v kateri so nepozabne like odigrali Jason Statham, Stephen Graham, Brad Pitt, Dennis Farina, Benicio del Toro, Alan Ford, Rade Šerbedžija in Vinnie Jones. Pozneje je posnel tudi drugačne filme, kot so Sherlock Holmes, Kralj Artur: Legenda o meču in igrana priredba risanke Aladin.

O osemdelni seriji Gospodje je Ritchie povedal, da je format nanizanke njegovim junakom dovolil zadihati in se razvijati na način, ki v filmu preprosto ni mogoč. Ameriški igralec Giancarlo Esposito (Kriva pota, Pokličite Saula, Mandalorijec), ki igra milijarderja, ki bi rad odkupil graščino Hornimanovih, je pojasnil, da gre v seriji za ideal družine – družine kriminalcev in družine aristokratov. »Vse te vrednote se začno mešati, ko gre za denar in preživetje. Res je fascinantno, kako si je Ritchie vse skupaj zamislil,« je povedal Esposito.

Ekipa serije Gospodje – Michael Vu, Joely Richardson, Max Beesley, Daniel Ings, Theo James, Guy Ritchie, Kaya Scodelario, Ray Winstone in Giancarlo Esposito – na premieri v Londonu FOTO: Adrian Dennis/AFP

Joely Richardson igra Eddiejevo mamo, lady Sabrino, medtem ko srce gangsterske družine tvorita Bobby Glass (Ray Winstone) in njegova hči Susie (Kaya Scodelario). Kakor je povzel Winstone: kdor je užival v Ritchiejevih filmih, bo užival tudi v seriji.