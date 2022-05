Goli zvezdnik obnorel internet (FOTO)

Pred 13 leti si je prvič nadel belo zdravniško haljo in kot zapeljiv televizijski zdravnik Jackson Avery v seriji Talenti v belem omrežil žensko občinstvo, ki je ob pogledu na postavnega Jesseja Williamsa zaljubljeno vzdihovalo. Igralec se je s svojim hipnotičnim modrim pogledom večkrat pojavil na seznamih najbolj seksi zvezdnikov in televizijskih igralcev, zaradi tako rekoč nič razkazovanja gole kože pred vklopljenimi kamerami pa je še dodatno buril domišljijo. Najbližje goloti v imenu sedme umetnosti je prišel, ko pri Talentih ni slekel le zdravniške halje, ampak tudi majico, in pokazal izklesan prsni koš.

Pozornost je vzbudil v zdravniški seriji Talenti v belem. FOTO: Press Release

»Zdelo se nam je, da bi bil Jackson Avery brez majice dober za družbo in splošno klimo,« je nekoliko hudomušno dejala izvršna producentka serije Shonda Rhimes. A majica je bila tudi vse, kar je Jesse za svojo umetnost slekel. Do zdaj, ko je sramežljivost zalučal skozi okno in na broadwayskih deskah predstave Take me out odvrgel čisto vse krpice. Pogumno je – tako mu je narekovala zgodba – v vlogi glavnega lika Darrena Lemminga, igralca ameriškega nogometa, ki na vrhuncu svoje slave in moči razkrije istospolno usmerjenost, zakorakal pod prho na odru in občinstvu, ko mu je kožo oblivala voda, pokazal tudi svoje moško bogastvo. Na njegovo smolo pa nekdo izmed gledalcev ni upošteval pravila, da so mobilniki med predstavo prepovedani, ter je Williamsovo prhanje ujel na kamero in igralčevo golo telo delil s širnim svetom. »Samo človeško telo je. Ko ga vidiš, spoznaš, da gre za moškega, in to je to. Nič posebnega,« je igralec komentiral video, ki je pricurljal na splet.

Svoje telesne atribute je do zdaj skrbno skrival. FOTO: Guliver/Cover Images

Gledali smo ga že v filmih, serijah in glasbenih videih, toda gledališče je bilo tisti medij, ki ga Williams še ni dodal svojemu življenjepisu. Do lani, ko je sprejel glavno vlogo v broadwayski produkciji, ki je že na plakatih opozarjala, da vsebuje le za odrasle primerne prizore in goloto. In prav ob svojem gledališkem prvencu je igralec sklenil, da bo zanj tudi prvič, da se sleče do golega. Pri tem je gladko preslišal opazke stanovskih kolegov, da je tako velikanski korak ne le nadvse pogumen, ampak že skoraj nor. »Zgodba zahteva nekaj golote, zato bom rekel, da je to zame sicer nekoliko strašljivo, a na pravi način. Zame bo to nov izziv. Hkrati sem prestrašen in vznemirjen. Vem pa tudi, da me po tem ne bo več ničesar strah, noben izziv ne bo več prevelik,« je dejal o prvem nastopu brez oblačil. In to se mu je vsekakor obrestovalo, saj je požel nominacijo za tonyja, najvišje gledališko odličje. »Nimam besed, čutim le hvaležnost.«

S tonyjevsko nominacijo mu je za izvrstno igro prikimala kritiška srenja, ob čemer pa je Jesse dejal, da so odzivi gledalcev nekaj, čemur raje ne posveča pretirane pozornosti. Ne ker mu ne bi bilo mar, ampak ker lahko analiziranje vsakega in vseh odzivov vzbudi občutke negotovosti. »Zanimiva je tudi tista reakcija, ko od občinstva sploh ne dobiš odziva. Zaradi tega lahko postanem precej negotov o svojem nastopu. A podobno je z vsemi drugimi odzivi, zato se v njihove reakcije ne poskušam poglabljati preveč.«