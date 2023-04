Godrnjavi Shrek se vrača še v peto

Pravljični junaki so običajno lepi, tako navzven kot navznotraj. Toda Shrek ni nič od tega. Je namreč velik, grd in zlovoljen oger, godrnjavi ljudomrznež, ki živi v močvari. A čeprav na zelenem orjaku vsaj na prvi pogled ni nič tipično junaškega ali pravljičnega, je vendar ukradel človeška srca. Ko je leta 2001 prišel v kina, si je nemudoma podjarmil svet ter osvojil tudi filmsko kritiško srenjo, da ga je ovenčala z oskarjem za najboljši animirani film. Kot je od takšne uspešnice skoraj pričakovati, pa mu je že hitro sledilo nadaljevanje. In nato še eno in še četrto. Svoj film pa je dobil tudi Obuti maček (Puss in boots), ki smo ga z glasom Antonia Banderasa spoznali kot ubijalca grdobcev v Shreku 2. In ker je ta lani prišel v kina s svojim nadaljevanjem, je edino prav, da se na nove pustolovščine poda tudi Shrek. Že v peto.

Saga Skrivnega življenja hišnih ljubljenčkov se zna nadaljevati.

Nič še ni v kamen vklesanega, vseeno pa je Chris Meledandri, prvi mož studia Illumination za računalniško animacijo, ki tesno sodeluje s filmskim studiem DreamWorks, prepričan, da je peti film o Shreku tako rekoč že na poti. Še več, meni tudi, da jim bo uspelo skupaj zbobnati originalno zasedbo. Vedno za počiti smešnega Mika Myersa, ki je liku zlovoljnega Shreka dal škotski naglas. Cameron Diaz, ki je uglasila bojevito princeso Fiono. Ter Eddieja Murphyja, ki je veselo rigal kot Shrekov najboljši in precej vsiljivi prijatelj osel.

Originalna zasedba

»Pričakujemo, da se bo originalna zasedba vrnila. Pogovori z njimi so že v teku in odzivi, ki smo jih dobili, kažejo, da je tudi na njihovi strani velikansko navdušenje, da se Shrek vrne na veliko platno.« In vsaj Murphy je svoje vzhičenje glasno izrazil že na začetku leta, ko o petem Shreku sploh še ni bilo govora. »Če bodo pri DreamWorks prišli na idejo o novem nadaljevanju, sem takoj za!« je dejal komik in filmskim ustvarjalcem vrgel novo kost. Idejo, da bi svoj film dobil še njegov osel. Ne nazadnje, če ga ima Obuti maček, čemu ga ne bi imel tudi on? »Morali bi narediti film o oslu. Je neprimerno bolj zabaven ob Obutega mačka. Ne razumite me narobe, Obuti maček mi je neznansko všeč, a vendar ni tako smešen kot osel.«

Če je dva filma dobil Obuti maček, čemu ne bi v svojem nastopil še osel? FOTO: Press Release

Obetajo se nam torej nove dogodivščine najljubših ogrskih zaljubljencev, Shreka in Fione. A to ni edini animirani film, o katerem razmišljajo pri studiu DreamWorks. Meledandri je namreč izdal, da se poigrava tudi z idejami, kako na svež način spet – še v tretje – na veliko platno prenesti skrajno zanimiva življenja psov, mačk, zlatih ribic in drugih hišnih ljubljenčkov. »Razvijamo nekaj različnih scenarijev za Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov. Nismo sicer še tako daleč, da bi v resnici začeli snemati, a franšizo bomo nedvomno nadaljevali.«