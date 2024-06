Glasbenik Mark Tivadar pripravil novost

Rdeče ustnice je priredba pesmi Rote Lippen, s katero Mark Tivadar z narodnozabavno glasbo nagovarja tudi mlajše poslušalce. Zanjo je nedavno z ekipo narodnozabavne televizije Folx TV posnel videospot, v katerem sta glavni vlogi odigrala pevec in njegova prijateljica Nicole Visket. Posneli so ga v nočnem Hard Core Clubu v Ljubljani, nekaj lepih prizorov pa so v kamero ujeli tudi ob reki Soči. Za glasbo je poskrbel Tomi Valenko, besedilo je delo Draga Horvata, pri vokalni spremljavi pa je pomagala Mili Korpar.

Mark Tivadar, ki veliko nastopa tudi v tujini in se je nedavno vrnil iz Nemčije, upa, da bodo Rdeče ustnice premamile prenekaterega poslušalca.