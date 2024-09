Glasbeni svet žaluje, umrl je brat pokojnega Michaela Jacksona

Umrl je Tito Jackson, prvotni član pop skupine Jackson 5 in brat pokojnega Michaela Jacksona. Star je bil 70 let. Uradni vzrok smrti še ni znan, poročajo ameriški mediji. Tito je v slavni zasedbi Jackson 5 nastopal skupaj z brati Jackiejem, Jermainom, Marlonom in Michaelom, ki je umrl leta 2009.

Toriano Adaryll Jackson z vzdevkom Tito se je nedavno mudil v Münchnu, kjer je nastopil s skupino The Jacksons, naslednico Jackson 5.

Prvi je o smrti Tita Jacksona poročal Entertainment Tonight, ki je navedel, da je novico o Titovi smrti sporočil dolgoletni prijatelj in sodelavec družine Jackson Steve Manning. Ta je za ET povedal, da naj bi Tito med vožnjo na potovanju najverjetneje doživel srčni infarkt in dodal, da vzrok smrti uradno še ni znan.

Novico potrdili njegovi sinovi

Novico o smrti so na enem od družbenih omrežjih potrdili tudi Titovi trije sinovi, Taj, Taryll in TJ Jackson, ki so v 90. letih minulega stoletja sestavljali R'n'B/pop trio.

Tito je bil tretji najstarejši Jackson in eden od devetih bratov in sester, vključno z Janet in LaToyo Jackson. Poleg tega, da je sodeloval v skupini je imel tudi solo kariero blues glasbenika. Bil je zadnji od bratov in sester Jackson, ki se je s svojo uspešnico Get It Baby leta 2016 uvrstil na Billboardovo lestvico singlov.

Med uspešnicami skupine Jackson 5 so bile ABC, The Love You Save in I Want You Back. Skupina je nastala leta 1964 in je prodala več kot 150 milijonov plošč po vsem svetu. V prvotni zasedbi skupine so bili bratje Jackie, Tito, Jermaine, Marlon in Michael. Leta 1980 so Jackson 5 dobili zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih (Walk of Fame), leta 1997 so bili sprejeti v rockenrolovo Dvorano slavnih.