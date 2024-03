Glasbeni poklon mamam in ženam

Občina Pesnica je organizirala zdaj že tradicionalni koncert, posvečen mamam in ženam, z naslovom Lepa si, in sicer po skladbi Nine Pušlar, ki je bila pred dvema letoma prva nastopajoča.

Gre za brezplačen dogodek na osrednjem pesniškem trgu, ki ga imajo namen v kratkem popolnoma prenoviti v enega najlepših daleč naokoli. Tokrat je čast pripadla Vladu Kreslinu, ki velja za enega največjih glasbenikov daleč naokoli, in njegovim Malim bogovom, kot predskupina in skupina po Kreslinovem nastopu pa so na oder stopili fantje iz Ansambla Brloga.

Nabito poln šotor, v katerem so lokalni pridelovalci ponudili jedačo in pijačo, je nakazal, da je v Slovenskih goricah zabava še vedno doma in da je je, če izvzamemo Sveto Trojico in Pesnico, bistveno premalo.

Župan Občine Pesnica Gregor Žmak se je zabaval v družbi žene in prijateljic.

Predsednica društva Ni-Lu Barbara Novak si je med humanitarnimi projekti vzela čas za sprostitev.

Aleš Pregl, nekdanji televizijec, danes zaposlen na Fursu, je preizkušal dobrote fotografa Matjaža Wigeleja.