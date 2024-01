Glasbene legende na ponovoletnem srečanju

V CERKVENJAKU, pri Breznikovih, so ponovoletno druženje glasbenikov, med katerimi so bile številne legende, organizirali Marko Breznik ter glasbeniki Primož Kirič, Siniša Čeh in Branko Novak. »To je bil nedvomno eden tistih dogodkov, ki potrjujejo, da se bo slovenska narodnozabavna glasba izvajala in poslušala na sončni strani Alp tudi takrat, ko nas že zdavnaj več ne bo. Glede na povsem zapolnjene kapacitete pa bo treba prihodnjič srečanje pripraviti kar v športni dvorani,« je po srečanju strnil misli Branko Novak, baritonist in dolgoletni član spremljevalnega ansambla legendarnega Alfija Nipiča, ki je bil prav tako prisoten na srečanju.

Ivanka Kraševec in Alfi Nipič sta se zavrtela in navdušila.

Številni so se razveselili tudi drugih eminentnih glasbenikov, Ivanke Kraševec in Ivana Prešerna - Žana, vodje Alpskega kvinteta Janeza Pera, Jožeta Burnika, meh je raztegnil tudi Zoran Zorko, zapela je Brigita Vrhovnik Dorič, medtem ko je njen Boštjan prav tako raztegnil meh, tako kot Siniša Čeh, med zbranimi pa je bil in zapel zdravico Rudi Šantl. Mnogi so bili navdušeni, ko sta zaplesala Ivanka Kraševec in Alfi Nipič in zvabila na plesišče še druge.