Fosili se posvečajo panonski glasbi, spremljajo tudi Zdravka Škenderja

Fosili so zabavna glasbena skupina iz Štajerske, ki na nastopih pri nas pogosto spremlja hrvaškega zvezdnika Zdravka Škenderja. Veliko pa igrajo tudi v sosednji Avstriji in na Hrvaškem.

»Smo veliki glasbeni navdušenci, ki glasbo ne le izvajamo, temveč tudi ustvarjamo. Ker igramo ob različnih priložnostih, tako na porokah kot jubilejih, raznih zabavah in koncertih, imamo raznolik repertoar in res igramo vse. Še posebno pa se posvečamo tako imenovani panonski glasbi, ki nam je zelo pri srcu. V našem repertoarju so tako slovenske kot zagorske, podravske, dalmatinske, bosanske, starogradske pesmi, sevdalinke in tuje uspešnice,« pravi vodja skupine Fosili Ivica Hrovatič, upokojeni strojevodja, ki je tudi producent in aranžer, ima lastni studio, sicer pa poje, igra klaviature in kitaro.

Klaviature igra in poje tudi Franjo Slavinec, pristni Prlek iz Ljutomera, po poklicu poštar. Članica pa je tudi pevka Ida Žnidarič, glasbenica, ki na odru ni le za okras, saj ima odličen vokal. Kar več let je pela v Ansamblu Interval s Ptuja, kadar ni na odru, pa rada potuje in tudi nakupuje. Tipično za ženske, se pošalita njena glasbena sopotnika Ivica in Franjo.