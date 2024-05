Finale v Veronikinem mestu

Letošnji finale Pesmi Evrovizije verjetno še dolgo ne bo pozabljen, saj je dodobra razburkal tako glasbeno sceno kot splošno javnost. Vsakoletni glasbeni spektakel, o katerem še vedno mnogi govorijo, so si člani Kluba OGAE Slovenija, kluba ljubiteljev Pesmi Evrovizije, ogledali v Veronikinem mestu Celje, kjer je pred odhodom na Švedsko naša predstavnica Raiven posnela tudi del evrovizijske razglednice. Seveda nikjer drugje kot na Starem gradu.

Ob tem je Raiven zapisala: »Vedno bolj ugotavljam, da ima zgodba Veronike Deseniške številne razsežnosti in da je Celje kot mesto živ spomenik teh zgodb.«

Člani kluba OGAE v Celju, kjer se je tudi začela zgodba Veronike. FOTO: osebni arhiv

Kot je povedal generalni sekretar Kluba OGAE Slovenija David Sopotnik, so se zato letos povezali z Mladinskim centrom Celje, kjer so jim takoj ponudili gostoljubje, in tako so evrovizijski večer preživeli v knežjem mestu. »Na ogledu finala so nas obiskali in z nami obujali spomine tudi člani skupine LPS, ki so nas zastopali na Pesmi Evrovizije leta 2022 v Torinu. Pevec skupine Filip Vidušin nam je zaupal, da so neizmerno hvaležni za evrovizijsko izkušnjo, saj so v marsikaterem pogledu z njo odrasli. Ocenil je, da je Raiven glavno delo opravila že z uvrstitvijo v finale, njen nastop je bil zelo profesionalen,« je povedal Sopotnik.