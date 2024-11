Filtre bodo prihranile za instagram

Ko smo že mislili, da smo slišali vse, je pet žensk napovedalo, da bodo stopile na oder. In to takšne, ki se ne bojijo na glas povedati tistega, kar se mnogim plete po glavi, a se raje ugriznejo v jezik.

Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak, Lucija Vrankar in Zvezdana Mlakar v alternaciji z Deso Muck bodo v predstavi Ženske brez filtra obravnavale življenje na iskren, hudomušen, zabaven in seveda tudi rahlo provokativen način. Vsaka izmed njih je predstavnica določene faze v življenju, ki je lahko blagoslov ali prekletstvo ali pa morda kar kombinacija obojega.

Odnosi z moškimi

Odnosi z moškimi, ljubezen do otrok, spopadanje s staranjem, iskanje svojih strasti, spolna prebujenja in še veliko več bodo na meniju v tej sveži komediji, ki nikakor ne bo varčevala z neposrednostjo. Ker je današnji svet prekrit s filtri, so se odločile, da gredo na oder brez njih, saj menijo, da je čas za pristne zgodbe in zavedanje, da ima vsaka ženska, ne glede na starost, sanje in težave ter željo po tem, da vse to deli z drugimi.

Glavne akterke pravijo, da je njihova komedija namenjena vsem. Ženskam, ki bi rade kdaj povedale, a si ne upajo, in tudi moškim, ki si želijo slišati resnic. Režiser predstave je Ranko Babić, za scenarij sta poskrbeli Kocmanova in Gorenjakova, ljubitelji dobre komedije pa so prepričani, da nas bodo te izjemne ustvarjalke s svojim razmišljanjem zagotovo nasmejale do solz. Same pravijo, da bodo filtre raje prihranile za instagram.