Filmski zvezdnik in zvezdnica snemala pri nas. Berryjeva se je zahvalila Izoli in Piranu

Gotovo ni naključje, da je na slovenskem in hrvaškem Netflixu ta hip najbolj gledan film Sindikat (The Union), ki je na pretočno platformo prispel 16. avgusta in ki so ga snemali tudi v Sloveniji. V glavnih vlogah igrata Mark Wahlberg in Halle Berry, njegova posebnost, ki je za gledalce tega dela sveta najverjetneje še posebno mamljiva, pa je, da so ga snemali tudi v Sloveniji in na Hrvaškem.

Vohunski akcijski film, ki je k nam pripeljal hollywoodska zvezdnika, govori o gradbenem delavcu, ki po naključju postane del ameriške obveščevalne službe. Med vohuni se znajde po zaslugi srednješolske ljubezni, ki jo igra Berryjeva. Kot se za akcijske filme spodobi, med prizori ne manjka dirk z najrazličnejšimi prevoznimi sredstvi, nekaj najbolj nepozabnih pa se jih odvije prav na slovenskih tleh. Žal to, kje se dirke dogajajo, ni posebej izpostavljeno, je pa Slovenija prisotna na avtomobilskih tablicah. Wahlberg tako dirka z beemvejem s koprsko registracijo, medtem ko potiska nasprotnika skozi vrata avtomobila. Snemanja v Sloveniji so potekala v Izoli in Piranu (še posebno Piran je v filmu zelo prepoznaven) predlani, od 19. septembra do 4. oktobra.

Piran je v filmu dobro viden. FOTO: Jacob Riglin

Takrat je Slovenski filmski center (SFC) poudaril, da gre za visokoproračunski projekt, kakršnega pri nas še ni bilo. Tuja produkcija je pri nas zapravila več kot 10 milijonov evrov, pri projektu pa so uporabili 1500 slovenskih delavcev. Ti so pomagali pri organizaciji, produkciji, tehničnem delu, na področju scenografije, slike in zvoka, kostumografije in maske.

Slovenija sicer ni posebej omenjena.

Film so 14 dni snemali tudi na različnih lokacijah v hrvaški Istri, med drugim v Rovinju.

Tako slovenski kot tudi hrvaški gledalci pa, sodeč po spletnih komentarjih, z upodobitvijo svojih držav v filmu niso preveč zadovoljni. S pritožbo se je na naš časopis obrnila bralka, ki jo je zmotilo, da se v filmu sploh ne ve, da dogajanje poteka v Sloveniji. Slovenija namreč ni nikjer omenjena in razen po avtomobilskih tablicah se sploh ne ve, da dogajanje poteka pri nas. Hrvate pa so zbodle prav slovenske tablice.

Film pa ni na prvem mestu na lestvici le v Sloveniji in na Hrvaškem, temveč v skupno kar 63 državah, v 93 pa se uvršča med deset najbolj gledanih. V prvih treh dneh je dosegel kar 33,1 milijona ogledov. Berryjeva, ki je na svojem profilu na družbenem omrežju ponosno objavila podatke o gledanosti, se je ob tej priložnosti zahvalila tudi prijaznim mestom, ki so sprejela filmsko ekipo, ter »čudoviti igralski zasedbi, kaskaderski ekipi in ekipi, ki je vse to omogočila«.