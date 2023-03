Evrovizija objavila najbolj gledane nastope: Joker out med 10 najboljših

Na uradnem YouTube kanalu za Pesem Evrovizije so objavili kompilacijski video dvajsetih najbolj gledanih nastopov v februarju. Med njimi so tudi nastopi s prejšnjih let, a se je slovenskim predstavnikom Joker Out kljub temu uspelo uvrstiti na visoko deseto mesto.

Na prvem mestu je pesem Queen of Kings, ki jo bo letos zapela norveška predstavnica Alessandra. Drugo mesto je zasedla pesem Uno, ki bi morala Rusijo zastopati na odpovedanem evrovizijskem tekmovanju leta 2020. Na tretjem mestu so hrvaški predstavniki Let3 s pesmijo Mama ŠČ!.

Med najboljših deset so se uvrstili še slovenski Joker Out, albanski predstavniki na petem mestu, francoska predstavnica La Zarra je bila na sedmem mestu, španska predstavnica Blanca pa na četrtem mestu. Na osem in devetem mestu pa sta se znašli predstavnici Norveške iz leta 2009 in skupina Maneskin iz Italije.

Več pa v spodnjem videoposnetku: