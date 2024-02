Ekskluzivno: Fantje z vseh vetrov so spet aktivni

Pred petimi leti je bilo na ptujskem festivalu zelo veselo. Dvatisočglava množica obiskovalcev je pozorno poslušala vseh 32 nagrajenih skladb iz polstoletne zgodovine tega festivala, ki so se potegovale za naziv naj viže petdesetih let ptujskega festivala. Na koncu si je to laskavo priznanje prislužila polka Te domače viže avtorjev Francija Pupisa in Vlada Matkoviča v izvedbi legendarnih Fantov z vseh vetrov.

Mnogi so se zadnje čase spraševali, kaj neki se dogaja s fanti, ki niti niso več rosno mladi.

Sledilo pa je obdobje epidemije, ki je v prenekateri ansambel prineslo spremembe. Tudi o Fantih z vseh vetrov ni bilo kaj dosti slišati razen tega, da so njihove viže še vedno radi preigravali tako starejši kot mlajši glasbeniki. In tako je še danes.

Takšna je bila prva zasedba Fantov z vseh vetrov, odkar se uradno tako imenujejo. FOTO: osebni arhiv

Mnogi so se zadnje čase spraševali, kaj neki se dogaja s fanti, ki niti niso več rosno mladi. Zdaj pa nas je dosegla novica, da so v novi zasedbi posneli dve novi skladbi. Ja, leta tečejo, čas prinaša spremembe in te so se zgodile tudi pri Fantih z vseh vetrov, legendarnem narodnozabavnem ansamblu, ki deluje že od leta 1979. Tone Rus, znameniti prvi tenorist zasedbe, in izjemni avtor Franc Pupis, drugi tenorist, sta se lani odločila, da ne bosta več nastopala. Ustvarjalna žilica in želja po delovanju ansambla v prihodnje pa je vodjo ansambla Franca Kramerja gnala naprej in zasedbo je nedavno pomladil z dvema novima članoma, ki prihajata iz Zgornje Savinjske doline.

To sta dva nova, mlada člana, Rok Prušnik (levo) in Lovro Gostečnik. FOTO: osebni arhiv

Lovro Gostečnik, ki poje prvi tenor, prihaja iz Mozirja, drugi tenorist pa je Rok Prušnik z Ljubnega ob Savinji. Instrumentalni trio je ostal isti, tvorijo ga bas kitarist Jože Dobovšek, harmonikar ostaja Vlado Matkovič, kitarist pa Marjan Luzar. Fantje so v tej novi zasedbi aktivni že od lani. V studiu Petra Finka so posneli prvo novo skladbo in z njo presenetili oboževalce tik pred božičem. Gre za valček z naslovom Lučke izpod snega, za katerega so posneli videospot.

Oboževalci so bili navdušeni, oba nova pevca so lepo sprejeli, čeprav je bil vodja ansambla kar malo v dvomih, kako se bo menjava obnesla. No, očitno se je, dvomov zdaj, ko so javnosti predstavili še drugo pesem, tokrat polko z naslovom Sedim ob kaminu, ni več. Avtor obeh skladb, tako besedila kot glasbe, je dolgoletni vodja zasedbe Franc Kramer. Tudi za to skladbo so fantje posneli videospot, in sicer na Turistični kmetiji Šeruga pod taktirko produkcije Gold TV.

Sosed dober dan, Vzemi si čas …

Prva zasedba je bila ustanovljena leta 1967, ko se je zbralo devet fantov z vseh koncev Slovenije, od Raven na Koroškem do Kozane v Goriških brdih. Prvi člani ansambla so bili Tone Rus, Franci Pupis, Franc Kramer, Dušan Urbajs, Darko Abram, Drago Gradišek, Zdravko Hribar, Hervin Jakončič in Slavko Vidrih, ki so v tej postavi nastopali po številnih krajih, leta 1969 so stopili tudi na oder ptujskega festivala.

Uradno pa ansambel pod imenom Fantje z vseh vetrov deluje od leta 1979. Leto pozneje so nastopili na števerjanskem festivalu, kjer so prejeli prvo nagrado za izvedbo. Leta 1998 so prenehali delovati, a so se pozneje ponovno zbrali, ponovno pa je prva zasedba, z ustanovnim članom Tonetom Rusom, po dolgih letih stopila na glasbeni oder 11. avgusta 2019, ko so s skladbo Pridi, moj fant nastopili na finalnem večeru 50. festivala narodnozabavne glasbe na Ptuju.

Ohranjajo štiriglasno petje, ki jih odlikuje že vsa leta. FOTO: osebni arhiv

Fantje z vseh vetrov so klasični trio z diatonično harmoniko, ki neguje večglasno ljudsko petje, skupaj pa so doslej ustvarili okoli 100 izvirnih skladb. Najbolj znane so, poleg že omenjene skladbe stoletja Te domače viže, Sosed, dober dan, Vzemi si čas, Ne pozabi domovine, Zadnji poletni dan, Na zdravje, muzikant, Naša pesem naj živi in številne druge.