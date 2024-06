Eddie Murphy dvakrat v vlogi osla

Animirani filmi so v prvi vrsti namenjeni otrokom, ker pa so v kino ali pred televizorje poleg svojih potomcev pogosto priklenjeni tudi starši, se tisti, ki navdušujejo tako ene kot druge, skoraj vedno lahko pohvalijo z izjemno priljubljenostjo. To vsekakor velja za animirani film Shrek, ki smo ga na velikih platnih prvič videli leta 2001. Zgodba o samotarskem zelenem grdobcu je očarala mala in velika srca, producentski hiši DreamWorks Animation in režiserjema Andrewu Adamsonu in Vicky Jenson pa prinesla nesmrtno slavo in dobiček. Škodilo ni niti to, da so glavnim likom posodili glasove zvezdniki, kot so Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz in John Lithgow.

Nabriti Osel se je prikupil Murphyju in gledalcem. FOTO: Promocijski material

Film je v prvem vikendu predvajanja zaslužil več kot 42 milijonov dolarjev prihodkov, do konca predvajanja pa so z njim samo v ZDA zaslužili 267,8 milijona. Shrek je edini film, ki se uvršča med deseterico najboljših animiranih filmov vseh časov, pod katerega se ni podpisal Disneyjev studio. Je tudi prvi animirani film, ki je kdaj prejel oskarja, saj so prav v letu izida uvedli kategorijo celovečernih animiranih filmov. Ob vsem, kar se je dogajalo z animirano uspešnico, ni nič čudnega, da je risanka dobila že štiri nadaljevanja. Zdaj se nam, če gre verjeti Eddieju Murphyju, obeta še peti del, pa tudi tako imenovani spinoff, dodatna risanka o enem od junakov. Svoj celovečerec bo dobil prav lik, ki ga upodablja 63-letni Murphy, nabriti Osel, ki mu jezik teče kot namazan.

5. DEL priljubljene risanke se nam obeta.

Murphy je o novostih spregovoril na nedavni premieri, ki se je je udeležil s tremi od desetih otrok. Povedal je, da je začel na Shreku delati že pred petimi meseci, ko bo končal, pa da ga čaka še dodaten projekt z enako vlogo. O tem, da nastaja peti del risanke Shrek, se je že govorilo, vendar do zdaj govoric nihče ni uradno potrdil.

Za animirani film o Oslu je navijal prav Murphy. Potem ko je doživel uspeh v vlogi Obutega mačka, je komentiral, da bi bilo dobro, če bi imel svoj animirani film tudi njegov lik iz Shreka. Ustvarjalci so bili navdušeni, prav tako Eddiejevi slavni soigralci.

Novi Shrek bi se sicer moral pojaviti na velikih platnih že prej, vendar so ustvarjalci čakali na igralko Cameron Diaz, ki igra Shrekovo družico. Svetlolasa lepotica si je leta 2014 vzela odmor, saj je želela zanositi. To ji je tudi uspelo in leta 2019 je povila prvorojenko Raddix. Pred kratkim je pri 51 letih še drugič postala mama. Hčerki se je pridružil sin Cardinal.