Dupljakova Maja predstavlja Mavrični planet

Dolgoletna članica Tamburaške skupine Dupljak iz Kostela, sestra vodje omenjene skupine, predstavlja svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Mavrični planet. V njej Maja, ki je novo ime na solistični glasbeni poti, za skladbo pa je sama napisala besedilo, medtem ko ji je pri melodiji priskočil na pomoč glasbenik in tonski mojster, ki je ustvaril tudi aranžma, opisuje lepote naše narave, ki se jih premalo zavedamo.»Življenje je lepo, če živimo ga danes, ne čakajmo jutri, naj dan nas prevzame. Mavrica, sonce, reke, potoki, živimo v lepotah na naših otokih. In zato naj nam naša melodija zaigra in nas ovija v sončne barve vseh palet. Da bo svet ena sama harmonija, le ljubezni energija, to naš je mavrični planet ...« je nekaj verzov njene prve avtorske skladbe, za katero je posnela tudi videospot. Pri snemanju skladbe so sodelovala še nekatera znana glasbena imena. Zven akustične in električne solo kitare je prispeval, član Ansambla Sekstakord, spremljevalni vokal pa je poleg že omenjenega Tadeja Miheliča prispevala tudi njegova žena. Maja Mišmaš je tokrat izbrala nekoliko drugačen žanr.Doslej smo jo namreč lahko slišali le v Tamburaški skupini Dupljak, kjer poje v družbi, poleg že omenjenega Marjana Lisca,ter. Pred dvema letoma so dupljaki ob 20-letnici delovanja v Kočevju pripravili tudi odmeven koncert, na katerem so gostili Prifarske muzikante,, Klapo Galeb, Ansambel Tonija Verderberja,inin