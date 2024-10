Drama, ki si jo je zamislil Balašević

Že od četrtka, 10. oktobra, bo v slovenskih kinematografih na ogled srbska športna drama Mejdan: med vodo in ognjem, katere avtor je priljubljeni pokojni glasbenik in pevec Đorđe Balašević. Njegovo ustvarjanje in produkcijo je nadaljeval njegov sin Aleksa Balašević, ki je film poimenoval po pesmi svojega očeta iz leta 1983.

Športno dramo še bolj podkrepi dejstvo, da je avtor in producent Aleksa lastnik organizacije Megdan Fight, zato so borilni prizori in kameje presenečenj priljubljenih borcev odraz realnosti. Pri scenariju sta sodelovala tudi njegova sestra Jelena Balašević in Gvozden Đurić, srbski režiser in scenarist, šolan na Akademiji umetnosti v Novem Sadu, odgovoren za uspešni in odmevni srbski seriji Grupa in Mama in tata se igraju rata.

Zgodba filma spremlja Petra, nekdanjega vaterpolskega zvezdnika, čigar nepremišljena reakcija je pred sedmimi leti povzročila prepir, v katerem sta bila ubita njegov vaterpolski kolega in sin njunega klubskega trenerja. Zdaj, po športni upokojitvi, dela kot varnostnik v nočnem klubu in občasno izvaja amaterske boksarske dvoboje.