Dnevi poezije, vina in rapa (FOTO)

Tega že vrsto let idejno vodi Aleš Šteger, organizira pa založba Beletrina. Festival je v najstarejše mesto pripeljal več kot 21 pesnikov iz Slovenije in tujine, častni gostje pa so bili Pia Tafdrup in Valžina Mort.

Na uradnem protokolarnem odprtju je Jacek Dehnel prebral Odprto pismo Evropi. Dnevi poezije in vina potekajo še v okoliških krajih, tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Vrhunec pa je prav gotovo večerni del na prenovljenem Vrazovem trgu, kjer ob poeziji in kulturno-zabavnem programu poteka pokušina vin. Prvi, ki je poživil dogajanje, je bil mariborski samuraj Emkej z glasbeniki. V soboto se je festival zaključil z nastopom skupine Kokosy.

Poezijo so brali Muanis Sinanović, Choi Young Mi, Valžina Mort in Sabine Huynh.

Kristina Kočan, programska vodja festivala, in Aleš Šteger, alfa in omega Dnevov poezije in vina

Peter Srpčič, direktor MGP, Matej Mertik, dekan Alma Mater Europaea, in Pavel Magdić, vodja Dominikanskega samostana Ptuj

Taja Islamović, izvršna producentka festivala, Nuška Gajšek, županja Ptuja, in Matic Merc, vodja protokola MO Ptuj