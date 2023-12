Deset let barvnih kamnov, ki so ob jubileju razprodali Kino Šiška (FOTO)

Čedahuči, kar po indijsko pomeni barvni kamni, indie rock band Blaža Učakarja, je minulo soboto ob prvi desetletnici delovanja v Kinu Šiška pripravil svoj največji koncert doslej in ga povsem razprodal. »To je naš najljubši koncert,« je ob spremljavi številnih gostov povedal Učakar. Kot predskupina so zbrane dobro ogreli Bajate.

V publiki je izstopala priljubljena pevka Manca Špik. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

​»Za nami je več kot 250 koncertov in štirje albumi,« je še povedal Učakar, ki se je v vseh teh letih proslavil kot odličen frontman in tudi kot glavni avtor vseh skladb.

Glasbenica Astrid Kljun s partnerjem Tomažem Zupančičem iz skupine MRFY FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Odlični glasbeniki so pogosto slišani na Valu 202, manj na komercialnih radijskih postajah, ki niso prav posebno navdušene nad kakovostno slovensko glasbo. V Kino Šiška so prišli v razširjeni zasedbi, poleg gostov Rudija Bučarja, Benjamina Burgarja in Urše Mihevc iz Fed Horses so se jim na odru pridružili še Mojca Zalar, Anže Lajovec in Andraž Mazi.

Kostumografinji Zarji Predin je bila kakovostna glasba položena v zibelko. FOTO: MP Produkcija/pigac.si