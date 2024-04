Deset ansamblov posnelo deset polk

Matej Trstenjak je večkrat nagrajeni tekstopisec in predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe, ki je v sklopu lastne glasbene založbe Trstenjak na posebnem albumu izdal 10 drznih polk, ki jih izvaja prav toliko različnih ansamblov.

Pri projektu so sodelovali ansambli Pik, Utrip, Galama, Direkt, Posluh, Mladi asi, Prisrčniki, Srčni muzikanti, Slovenjegoriški muzikanti in Razigrani. Album najdete na grafični podobi USB album, na katerem je črka X, ki simbolizira številko 10 (10 polk, 10 izvajalcev).

Matej Trstenjak ima v teh dneh veliko dela tudi z ustvarjanjem navijaške himne, na katero že nestrpno čakamo. FOTO: osebni arhiv

»Moj namen je bil, da združim dobre avtorje in jim prepustim ustvarjalnost. Projekt ni nastal čez noč, zelo intenzivno sem ga pripravljal pol leta. Sam sem ustvaril vsa besedila, pri eni skladbi tudi melodijo, sicer pa je poleg mene pri projektu sodelovalo še 17 drugih avtorjev. Izbrani izvajalci so skladbam dodali le še svoj pečat. Osem skladb je bilo posnetih v studiu Old House Production pri producentu Nejcu Tratnjeku, dve pa smo posneli še pri Tadeju Miheliču,« razkriva Trstenjak, ki se je z glasbo začel ukvarjati že zelo zgodaj, pri rosnih šestih letih, ko sta z bratom pela na lokalnih prireditvah.

Zahtevni projekt

Trstenjak se je odločil zgolj za polke, ker jih imamo radi, saj nam vedno poženejo kri po žilah, marsikoga pa ob njih zasrbijo pete. Do danes je ustvaril okoli 200 besedil, ki so vsa uglasbena in lepo zvenijo tako v polkah kot valčkih različnih izvajalcev. Kot pravi, je zelo pomembno, kako neko besedilo interpretira pevec, pevka ali več njih v nekem ansamblu. Če se vse poklopi, torej poleg izvedbe tudi melodija, besedilo in aranžma, je uspeh zagotovljen.

Mladi asi so polko Spodneseš tla mi pod nogami prvič posneli z novo pevko Nušo Zelenjak. FOTO: arhiv ansambla

Trstenjak ob izidu kar desetih polk hkrati pravi, da to ni bil le drzen, temveč tudi zahteven projekt, ki se ga ni lotil še nihče pred njim. Ne verjame, da bi ga kdo zmogel kmalu ponoviti. Zato zelo verjetno drznim polkam ne bodo sledili valčki, ki po priljubljenosti kar precej zaostajajo.

200 besedil je ustvaril do danes, vsa so uglasbena in lepo zvenijo tako v polkah kot valčkih različnih izvajalcev.

Znana imena

Ob pregledu skladb na albumu ugotovimo, da so tudi med avtorji glasbe in aranžmajev precej znana imena. Za ansambel Pik, ki je posnel polko z naslovom Tvoj naslov, je glasbo ustvaril Jure Mlinšek, aranžma pa Miha Lesjak. Za ansambel Utrip sta za polko Nasmejana glasbo ustvarila Nejc Tratnjek in Gašper Marič, aranžma pa Teo Vranc, ansambel Direkt je posnel polko z naslovom Bum, za katero so glasbo ustvarili Nejc Tratnjek, Kristian Jenko in Jon An Herlič, aranžma pa so prispevali kar vsi člani ansambla. Za ansambel Posluh je polko Punca, spij ga 0,3, prispeval glasbo in aranžma Blaž Jenkole, Martin Juhart pa je ustvaril glasbo za polko Čokolada ansambla Galama, kjer je za aranžma poskrbel Teo Vranc.

Ansambel Galama je posnel polko z naslovom Čokolada, a na mizi čokolade, kot vidimo, sploh ni bilo. FOTO: arhiv ansambla

V projektu so sodelovali tudi Mladi asi, glasbo za njihovo polko Spodneseš tla mi pod nogami sta soustvarila Damjan Pasarič in David Bevc - Dado. Primož Ilovar se je podpisal pod glasbo in aranžma polke Večno mlad, ki so jo posneli Slovenjegoriški muzikanti, prav tako se je Ilovar podpisal kot avtor melodije pod polko Angel ali vrag Srčnih muzikantov, aranžma pa je delo Martina Juharta. Razigrani v polki opevajo Frizerko, ki jo je uglasbil Nejc Tratnjek, aranžma pa dodal Teo Vranc, edina polka, za katero je Trstenjak, sicer avtor besedil vseh polk, napisal tudi melodijo, pa nosi naslov Prisrčen fant, aranžma je dodal Mike Orešar, posneli pa so jo Prisrčniki. Polke torej že osvajajo poslušalce, muzikantje pa so posneli zanje tudi videospote.