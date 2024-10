Deppova hči igra žensko, ki je obsedla vampirja (FOTO)

Za božič bo v kinematografe prispela gotska grozljivka Nosferatu po scenariju in v režiji Roberta Eggersa. Gre za predelavo filma Wernerja Herzoga Nosferatu (1979), ki temelji na kultnem literarnem delu Drakula Brama Stokerja. Prvi (nemi) film Nosferatu je nastal že leta 1922, režiral ga je F. W. Murnau. Nosferatu Roberta Eggersa je zgodba o mladi ženski Ellen in vampirju, ki je zaljubljen vanjo.

V filmu ne manjka temačnih prizorov, značilnih za ta žanr. FOTO: Aidan Monaghan

Anya Taylor-Joy naj bi projekt zapustila zaradi časovne stiske. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/Afp

Film je povzročil precej razburjenja že poleti, ko je bil prvič objavljen njegov trailer in so gledalci ugotovili, da je bila glavna vloga namesto Anyi Taylor-Joy dodeljena drugi. Sodelovanje je odpovedal tudi Harry Styles. Anyo so s filmom prvič neuradno povezali leta 2017, priljubljenega pevca pa leta 2022, toda oba sta pozneje zapustila projekt. Anya naj bi to storila s težkim srcem, saj si je zelo želela igrati, vendar pa je eni najbolj iskanih mladih igralk ob vseh drugih projektih za Nosferatuja menda zmanjkalo časa. Glavno žensko vlogo je tako dobila hčerka Johnyja Deppa, Lily-Rose Depp. Režiser je ne more prehvaliti. »Lily-Rose je absolutno fenomenalna,« je dejal v intervjuju za revijo Empire in dodal, da je v zadnji različici filma junakinja Ellen po zaslugi mlade igralke še bolj v ospredju kot prej. Vlogo vampirja je prevzel Bill Skarsgård. Igrajo še Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney in Willem Dafoe. Po besedah režiserja Eggersa je prednost novega filma ta, da gre za klasično gotsko grozljivko stare šole, ki je zares strašljiva.

Po besedah režiserja gre za gotsko grozljivko stare šole.

Nosferatu je Eggersov četrti celovečerni film, leta 2015 je debitiral z grozljivko The Witch, v kateri je glavno vlogo zaigrala prav Anya Taylor-Joy. Sledila je črno-bela grozljivka The Lighthouse (2019) z Willemom Dafoejem in Robertom Pattinsonom v glavnih vlogah; film temelji na nedokončani zgodbi slovitega mojstra temačnih pripovedi Edgarja Allana Poeja. Eggersov zadnji film pred Nosferatujem pa je bil epski The Northman (2022), v katerem sta med drugim zaigrali Nicole Kidman in islandska pevka Björk. »Eggersov slog je popolnoma edinstven in očitno uživa, čeprav njegovi igralci morda ne,« je o filmu zapisal Alex Flood na portalu NME.