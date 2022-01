Denzel kot Macbeth

Na Apple TV+ je od tega konca tedna na voljo najnovejša filmska priredba slovite tragedije Williama Shakespeara Macbeth, v katerem naslovno vlogo igra ameriški igralec Denzel Washington.

Denzel Washington, Frances McDormand in Joel Coen v Los Angelesu FOTO: Phil Mccarten/Reuters

To je tudi prvi film, ki ga je režiral eden od bratov Coen brez sodelovanja drugega, in sicer je Joel Coen film posnel v črno-beli tehniki, poleg tega pa daje vtis, kakor da ga gledamo na gledališkem odru.

Štiristo let stara drama

Kakor je priznal Denzel Washington, ki se je v karieri že večkrat lotil Shakespearovih del, Macbetha ni še nikoli videl, a kljub temu ni vraževeren in brez zadržkov izgovori ime te več kot 400 let stare drame. V nekaterih gledaliških krogih se je nekoč verjelo, da že samo ime prinaša nesrečo, zato so tragediji rekli le »škotska drama«. Oskarjevec Washington v filmu igra pogumnega škotskega generala Macbetha, ki se na ženino prigovarjanje (lady Macbeth igra oskarjevka Frances McDormand) s pomočjo umora dokoplje do prestola.

1606. leta je bila gledališka premiera.

»Preprosto je naneslo, da ga nisem nikoli videl. Nisem se mu izogibal, samo videl ga nisem,« je Reutersovim novinarjem priznal Washington. »Imel sem srečo, da smo se našli s Fran in Joelom ter kakšno leto pred začetkom snemanja začeli prebirati prizore iz drame. Poglobili smo se v gradivo, igrali in ugotavljali, kako bi bilo videti, če bi delali skupaj.«

Navdušeni kritiki

Macbetha je upodobila že vrsta odličnih sodobnih igralcev, med njimi Peter O'Toole, Ian McKellen, James McAvoy in Michael Fassbender. Tragedija naj bi prvo uprizoritev doživela leta 1606. »To je lahko kar precejšen pritisk, kajne?« je dejal Washington, ki je pred časom nastopil v produkciji Shakespearovega Othella. »Sam nisem čutil pritiska. Vedel sem, da bo dobra drama v vsakem primeru. In to je čar Shakespearovih del: da jih lahko interpretiraš na toliko načinov.«

Denzel Washington je po besedah kritikov odličen kot Macbeth.

Macbeth (v izvirniku The Tragedy of Macbeth) je premiero doživel konec lanskega septembra na newyorškem filmskem festivalu, konec leta pa so ga začeli predvajati v izbranih kinodvoranah po ZDA. Film je navdušil kritike, ki kar ne morejo prehvaliti Washingtona, in je zdaj na voljo za uporabnike Applovega pretočnega servisa Apple TV+.