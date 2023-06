Dekleta so opila Gade (VIDEO)

Priljubljeni Gadi so na sončno majsko jutro poklicali dekleta iz Plesnega mesta in se z njimi odpeljali na Obalo. »Beseda je dala besedo,« pravijo fantje in dodajo, da so pogledi in dobra energija v trenutku stekli med njimi in postavnimi lepoticami. Dekleta so jih tako očarala, da so bili pijani od njih in od sreče, še dodajo. In ravno o tem pojejo v novi poletni polki z naslovom Pijan.

Med snemanjem videospota na Obali FOTO: MIKI PAVLIN

Dekleta Plesnega mesta so popestrila dogajanje. FOTO: MIKI PAVLIN

Melodijo je ustvaril Anže Zavrl, ki se je lotil tudi besedila, pri katerem se mu je pridružil Igor Pirkovič. Videospot pa so tokrat posneli pod taktirko Mikija Pavlina in njegove produkcije. Pravijo, da je polka odlična popotnica za letošnje poletje, ki ga bodo sami večinoma preživeli na odrih veselic in v družbi pravih veseljakov. Čemu pa so se odločili za nekoliko nenavaden naslov? »Kadar si pijan od prevelike količine maliganov, nekateri preveč govorijo, spet drugi ostanejo brez besed. Nekateri so tudi zmedeni, eni pozabljivi, tudi omotični. A pijan si lahko tudi, kadar po nekom hrepeniš in te tisti nekdo v vsakem trenutku očara. In prav to smo želeli prenesti v ritem polke. Da je nekdo pijan od ljubezni nekoga, ki mu je všeč, in sreče, ko se dva najdeta v pravem trenutku,« pravi avtor nove polke Anže in dodaja, da Gadi z njo napovedujejo še druge projekte, o katerih pa so še precej skrivnostni.

Komaj čakajo vse poletne nastope. FOTO: OSEBNI ARHIV

Melodijo za novo polko je ustvaril Anže Zavrl. FOTO: MEDIASPEED.NET

Glasbeniki kljub temu, da še ne želijo razkrivati svojih načrtov, zagotavljajo, da bodo vsi njihovi prihajajoči projekti ustvarjeni za dušo. Ostajajo zvesti glasbi, ki jo čutijo in ustvarjajo od začetka, pa tudi sami sebi, in obljubljajo, da se bodo še naprej trudili sami ustvarjati melodije, saj so jim takšne tudi najbolj pisane na kožo. Te pa seveda z velikim veseljem prenašajo na poslušalce. Ob izidu nove skladbe so še razkrili, da so poletno polko posneli v studiu gada ​Primoža Ilovarja.