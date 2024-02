Dejan Dogaja je v eter izstrelil Raketo (VIDEO)

Energični Laščan Dejan Krajnc, ki ustvarja pod umetniškim imenom Dejan Dogaja, je konec prejšnjega leta dopolnil 30. rojstni dan, ki ga je praznoval v krogu prijateljev in družine. Pravi, da si boljše zabave ne bi mogel predstavljati in da je nova skladba točno takšna, kakršnih je bilo njegovih prvih 30 let – poskočna, turbulentna, zabavna in nepozabna.

Dejan, ki je znan po svoji neumorni energiji in dobri volji, priznava, da se tudi on počasi stara. »Nisem več enak, kot sem bil pred petimi ali desetimi leti. Predvsem so drugačne moje prioritete. Z novim letom smo začeli tudi renovacijo hiše in hkrati čutim, da bo kmalu čas za novega družinskega člana. Definitivno sem postal bolj družinski človek in več razmišljam o prihodnosti,« pove Dejan, ki je letos na odru festivala Pivo in cvetje spremenil tudi svojo vizualno podobo. Miha Deželak mu je namreč obril znamenito pričesko, ki je bila kar precej let njegov prepoznavni znak.

Decembra je praznoval okroglih trideset let. FOTO: Rok Deželak

»Vstop v trideseta leta pomeni začetek sprememb. Čas je že bil, da se zazrem v prihodnost in se ne obremenjujem več s preteklostjo. Veselim se vsega, kar bo prineslo novo obdobje,« še pravi energični glasbenik, ki je za novo skladbo posnel videospot, v katerem ne manjka simpatičnih deklet.

»Tokrat pri snemanju nisem tako kompliciral, kot je zame značilno. Posneli smo ga v enem samem popoldnevu, kar je zame rekord. Videospote načeloma snemamo po tri dni in na koncu grem že vsem pošteno na živce. Vedno si želim, da bi bilo vse perfektno, in to terja svoj čas,« še pravi Dejan, ki s se mu je v videospotu med drugimi pridružila televizijska voditeljica Mina Pal s hčerko Leilo.

Nepozaben rojstni dan

Kljub temu da sta od Dejanovega praznovanja minila že dva meseca, pravi, da si svojega tridesetega rojstnega dne ne bi mogel predstavljati lepše.

»Bilo je res nepozabno. Najprej so mi prijatelji zapeli mojo pesem Nenormalno lepo s prenovljenim besedilom za rojstni dan. Zbrali so slike in posnetke iz mojega otroštva. Moja mami, ati in krstni boter Lovro so mi prav tako priredili pesem Sem ti danes že povedal, da te rad imam in jo odigrali v živo. Ob polnoči so mi na prezentacijo nastavili sliko mojega prvega rojstnega dne. Na sliki je bila torta v obliki ježka in v tistem trenutku je band začel igrati pesem Ježek, teka, teka, pred mene pa so pripeljali kopijo torte, ki sem jo imel, ko sem bil star eno leto. Prvega rojstnega dneva se sicer ne spomnim, trideseti pa mi bo za vedno ostal v najlepšem spominu,« sklene Dejan.