Danes jo na Balkanu številni obožujejo, takole pa je pela, ko je bila še čisto majhna (VIDEO)

Srbska glasbenica Tanja Savić, ki je na sceni že približno dve desetletji, spada med bolj priljubljene glasbenice na Balkanu. Njeni videospoti imajo na YouTubu ogromno ogledov. A njeni začetki so bili precej bolj skromni. Zdaj je na Instagramu objavila video, na katerem je kot 9-letnica prepevala na bratovi poroki.

»Imela sem samo devet let, ko sem na bratovi poroki vzela mikrofon v roke in od tega trenutka dalje se nisva ločila. Glasba je postala in bo ostala za vedno moje življenje, prinesla mi je veliko sreče, omogočila, da občutim ljubezen publike na vseh kontinentih,« je zraven videa zapisala pevka.

Dodala je, da bo vrhunec njenega življenja z glasbo 23. novembra v beograjski Areni, kjer bo imela veliki koncert.