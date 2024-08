Ansambel Gašperja Mirnika z Muziko osvojil Števerjan

Ansambel Gašperja Mirnika z Ljubečne pri Celju je postal absolutni zmagovalec letošnjega 52. festivala narodnozabavne glasbe med Borovci v Števerjanu. Predstavili so se s skladbo Franca Miheliča Zakladi Slovenije iz zakladnice ter lastno skladbo Muzika avtorja Damjana Pasariča. Strokovna komisija je njihov nastop ocenila kot najboljši v celoti, obenem pa je Pasarič prejel nagrado kot avtor najboljše melodije. To pomeni, da so se mladi fantje in dekle iz Števerjana vrnili z dvema nagradama.

Vodja ansambla je harmonikar Gašper Mirnik, pevka je Tia Prah, letos pa sta se jima pridružila dva nova člana, in sicer kitarist Franci Mlakar in basist Matic Pungartnik. Zanimivo je, da Damjan Pasarič ni zgolj avtor njihove zmagovalne skladbe, pač pa že tretje leto tudi njihov mentor in je poleg Gašperjevega očeta Bogdana, ki skrbi za vse, zelo zaslužen za njihov uspeh. Ta seveda ni njihov prvi, je pa gotovo največji do zdaj.

»Za števerjanski festival sem slišal že kot otrok in sem si vedno želel nastopiti pod borovci. Tu smo bili že lani, a nismo prejeli nobene nagrade, letos pa kar dve,« nam pove mladi harmonikar Gašper Mirnik, ki prizna, da so se na nastop intenzivno pripravljali in veliko vadili.

V Števerjanu so postali absolutni zmagovalci. FOTO: Arhiv ansambla

»Žal je tik pred tonsko vajo mamo naše pevke Tie odpeljalo reševalno vozilo. Pozneje se je na srečo izkazalo, da ni bilo nič resnega, mi pa smo takrat sklenili, da se bomo borili tudi zanjo. In res smo dali vse od sebe. Ko se je začelo zares, smo na oder stopili s kančkom treme, a se nam je izšlo. In najlepše darilo za nas je bilo, ko smo na koncu slišali, da smo dobili nagrado za najboljšo melodijo oziroma avtorja in postali absolutni zmagovalci,« je za Slovenske novice občutke ob razglasitvi strnil Mirnik. Dodal je, da so hvaležni organizatorjem, komisiji in občinstvu. »Ta zmaga nam zelo veliko pomeni oziroma je za nas dobra odskočna deska,« pove Gašper.

Posneli so že šest lastnih skladb, še en nov valček, katerega avtorica je Vera Šolinc, bodo prvič predstavili 23. avgusta na festivalu v Oplotnici. »Pripravljamo že osmo lastno skladbo, ki nastaja v sodelovanju z Mirom Klincem,« nam je še povedal Gašper. To poletje zanje ni počitka, nastopajo na rojstnih dnevih, porokah in drugih prireditvah, tudi na obrtnem sejmu v Komendi bodo igrali ter na tradicionalnem Trezinem senju v Murski Soboti, poslušalci pa lahko glasujejo za njihovo pesem Zaljubljena ptičica, katere avtorica je Vera Šolinc.

Z nogami na realnih tleh

Kot nam je povedal avtor zmagovalne skladbe Muzika Damjan Pasarič, z ansamblom sodeluje tretje leto. »Naše sodelovanje je obrodilo že nekaj festivalskih nagrad, in sicer na Ptujskem festivalu, festivalu v Dolenjskih Toplicah in letos v Števerjanu. Še bolj pomembno je, da smo skupaj ustvarili več dobrih viž, ki so lepo sprejete tudi med poslušalci. To je dobra motivacija za naprej. Sicer pa z njimi rad sodelujem tudi zato, ker so srčni, iskreni in polni mladostne energije. Odlikujejo jih vztrajnost, odrekanje in vaje. Z nogami so na realnih tleh in vedo, kako se stvarem streže,« pravi Pasarič in doda, da ima za dobro delo ansambla veliko zaslug tudi Bogdan Mirnik, Gašperjev oče.

Damjan Pasarič, avtor zmagovalne skladbe Muzika, je prvič prejel nagrado za najboljšo melodijo. FOTO: Mojca Marot

»Vsa organizacija, kar se tiče nastopov, vključno z ozvočenjem, je namreč na njegovih ramenih, in tudi njegovi nasveti, ki jih daje kot prekaljeni glasbeni maček, so dobrodošli. Tudi kakšen moj se jih lepo prime,« se nasmehne Pasarič, ponosen, da je strokovna komisija v Števerjanu v Muziki prepoznala najboljšo melodijo.

»To je moja prva nagrada za melodijo, zato je toliko bolj posebna. V preteklosti sem bil nekajkrat nagrajen za besedila, v konkurenci melodij pa je ta moja prva. In morda ne zadnja,« se namuzne Pasarič in doda, da je pri mladih glasbenikih zelo pomembno, da imajo vizijo, da držijo skupaj in vztrajajo. Tudi takrat, ko pride do manjših nesoglasij. »Prišla so tudi v tem ansamblu, zato je bilo nekaj kadrovskih menjav. A težave so premagali, oblikovala se je nova, odlična ekipa in ansambel je zaživel v vsej svoji polnosti,« sklene Damjan Pasarič.