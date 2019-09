Celine Dion junija v Zagrebu

Je ena najbolj znanih, najbolj cenjenih in najuspešnejših izvajalk v zgodovini pop glasbe. FOTOGRAFIJE: Arhiv Star Produkcije

Petega junija prihodnje leto v Zagreb prvič prihaja slovita, nam je potrdil lastnik in direktor hrvaške glasbene produkcije Star produkcija. Obiskala ga bo v sklopu svetovne turneje za novo ploščo Courage. Turneja bo trajala kar nekaj časa, saj so koncerti predvideni v več kot 100 mestih po svetu. V Evropi se bo začela na Poljskem, nadaljevala v Angliji, Nemčiji, Belgiji, Švici, Avstriji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, Švedskem, Finskem, Danskem, Malti, Cipru in Hrvaškem.Prejšnji teden je slovita diva, ki se je v neizbrisen spomin vtisnila z naslovno skladbo filma Titanik My heart will go on, izdala tri skladbe z dolgo pričakovanega novega albuma, in sicer Imperfections, Lying Down in naslovno Courage. Včeraj pa je bil premierno objavljen video za skladbo Imperfections.Dionove pravzaprav ni treba posebej predstavljati. Pevka je ena najbolj znanih, najbolj cenjenih in najuspešnejših izvajalk v zgodovini pop glasbe. Kanadčanka je že do 18. leta osvojila vrsto nagrad, v devetdesetih letih je dominirala na glasbenih lestvicah in v karieri prodala prek 250 milijonov albumov. Je dobitnica petih grammyjev, dveh nagrad akademije, sedmih ameriških glasbenih nagrad, dvajset nagrad juno v Kanadi in neverjetnih štiridesetih nagrad felix.Z nagrado diamond award leta 2004 ji je bil dodeljen tudi status najbolj prodajane glasbene umetnice doslej, pred tremi leti pa ji je Billboard Music Awards dodelil nagrado za življenjsko delo. Junija letos je po kar 16 letih končala nastope v Las Vegasu.​»Zares sem nadvse ponosen in počaščen, da sem organizator njenega koncerta v Zagrebu. Še posebeno ker gre za edini koncert Celine Dion na območju nekdanje Jugoslavije,« je ekskluzivno za Slovenske novice povedal Alen Ključe. Pripeljati jo v Zagreb in organizirati koncert je bila sicer njegova več kot desetletna želja. »Prepričan sem, da bo to edinstveni glasbeni dogodek, kakršnega doslej na območju bivše Jugoslavije še ni bilo, in da je bilo vredno počakati toliko časa,« doda.Junija prihodnje leto bo diva torej končno prišla tudi na Hrvaško, kar bo edinstvena priložnost, da jo v živo vidijo in slišijo tudi slovenski oboževalci. »Moje dosedanje delo in sodelovanje z zvezdniki, kot soin drugi, so postali reference, ki so pripeljale tudi do njihovih priporočil. Pri tem bi izpostavil priporočila Bocellija in Stewarta. Njuna izkušnja na Hrvaškem je nedvomno nadvse pomemben doprinos promocije Zagreba kot destinacije za največje koncerte. Osebno me nadvse veseli, da se vse več svetovnih zvezdnikov odloča za gostovanja v tem delu Evrope in da je Zagreb postal ena od priljubljenih lokacij,« doda.Ključe, ki ima v organizaciji koncertov svetovnih zvezd bogate izkušnje, ne dvomi o izjemnem uspehu prvega koncerta Celine Dion v Zagrebu. »Je svetovna zvezdnica, ime, ki desetletja pomeni izjemen glas, odlično glasbo in nepozabne hite. Zato sem prepričan, da bo njen nastop na Hrvaškem izjemno doživetje za ljubitelje vrhunske glasbe,« pravi.In še obvestilo za oboževalce, vstopnice za koncert v Zagrebu bodo v prodaji od 30. septembra na vseh prodajnih mestih Eventima. Menda bo nekaj presenečenj tudi za obiskovalce koncerta in bralce Slovenskih novic.