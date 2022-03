Chicas ponudile viski

Z novim letom so prišle tudi spremembe! Naša Tamara se je po napornem letu na osebnem področju odločila, da se poslovi od kitare in odrov. Tamara, hvala za skupno energijo in vse dobro naprej! Naša zasedba pa se zato ni skrčila, temveč prav nasprotno. Še razširila se je.

Chicas namreč obožujemo country glasbo, zato smo ekipi na novo dodale še violino! V prvem videu smo premierno že razkrili, kdo sta naši novi članici, ki nam bosta odslej delali družbo. To sta Hermina Violina, kot rečemo naši Hermini Matjašič, ki odlično igra violino, in Lucija Župevc, ki bo po novem naša kitaristka,« razkriva flavtistka Maša Uranjek Frece. V skupini pa ostajata tudi basistka Jasmina Šmarčan in harmonikarica Tina Poljanšek. To pomeni, da so zdaj v zasedbi, ki si je izbrala špansko ime za dekleta Chicas, ki so vedno za žur, Štajerke, Gorenjka in Posavka.

V zasedbi deklet, ki so si izbrale špansko ime za dekleta Chicas, so Štajerke, Gorenjka in

Posavka.

Sicer pa je tudi Hermina Matjašič že stara znanka odrov, saj je uveljavljena glasbenica, ki že vrsto let prepeva in igra povsod po Sloveniji in zunaj nje. Profesorica violine, ki smo jo videli in slišali tudi v šovu Slovenija ima talent pred leti, je glasbeno kariero začela kot pevka v narodno-zabavnih ansamblih. Pela je pri Ansamblu Kogras, na festivalu tudi z Ansamblom Zeme, kar pet let je bila članica Ansambla Dinamika z Destrnika, prav tako je pela pri Hišnem ansamblu Avsenik.

»Je tudi odlična performerka, še posebno nalezljiva pa je njena pozitivna energija,« o novi članici pove Uranjek Frecetova. Trenutno lahko dekleta slišimo, kako zvenijo in seveda tudi vidimo, kakšnega videza so, v čisto novi priredbi hrvaške pesmi Viski, ki jo v originalu prepeva Lidija Bačić. Že sredi marca pa naj bi premierno predstavile svojo novo lastno skladbo, za katero bodo prav tako posnele videospot. »Se že veselimo, in kot kaže, se bomo kmalu spet lahko pojavile tudi na odrih. Prav to smo tudi najbolj pogrešale,« v imenu vseh deklet pristavi Maša Uranjek Frece.