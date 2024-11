Čevlji iz Čarovnika iz Oza dosegli vrtoglav znesek! Uganete, koliko so vredni?

Par lesketajočih se rdečih čeveljcev, ki jih je nosila legendarna ameriška igralka Judy Garland v Čarovniku iz Oza, je šel na dražbo, in to skoraj dve desetletji zatem, ko so bili ukradeni. Spletno zbiranje ponudb se je že začelo in bo trajalo do 7. decembra, so sporočili iz dražbene hiše Heritage Auctions v Dallasu.

Dražba filmskih spominkov vključuje tudi druge predmete iz Čarovnika iz Oza, kot so klobuk, ki ga je nosila zlobna čarovnica z zahoda Margaret Hamilton, in mrežasta vrata Dorothyjinega doma v Kansasu. Zvezni tožilci trenutno tržno vrednost ikoničnih čevljev ocenjujejo na približno 3,5 milijona dolarjev (3,25 milijona evrov).

3,25 MILIJONA

naj bi bili vredni.

Dražbena hiša je čeveljce, okrašene z bleščicami in »rubini«, prejela od zbiratelja Michaela Shawa, prvotnega lastnika obutve, ki je imela pomembno vlogo v slovitem muzikalu iz leta 1939. Shaw je leta 2005 čevlje posodil muzeju Judy Garland v Grand Rapidsu v Minnesoti. A še isto poletje je nekdo razbil vitrino in jih ukradel. Njihova usoda je ostala skrivnost, dokler jih leta 2018 ni našel ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.

Ostali še štirje

Zdaj je muzej med tistimi, ki se na dražbi potegujejo za čeveljce, ki so eden od več parov, ki jih je Garlandova nosila med snemanjem Čarovnika iz Oza; ostali so samo še štirje. Muzej v Grand Rapidsu je junija na vsakoletnem festivalu Judy Garland za nakup čevljev zbiral prispevke, ki jih bodo prišteli 100.000 dolarjem (okoli 92.800 evrov), ki jih je letos v ta namen že prispevala zvezna država Minnesota.

Zasedba iz muzikala Čarovnik iz Oza iz leta 1939 Foto: MGM

Terry Jon Martin, ki je leta 2005 ukradel čeveljce, je imel 76 let, ko ga je sodišče v Duluthu oktobra lani obsodilo na zaporno kazen, ki pa jo je zaradi slabega zdravstvenega stanja omejilo na čas, ki ga je že preživel v priporu po aretaciji. Martin je priznal krajo in povedal, da je s kladivom razbil steklo muzejskih vrat in vitrine ter odnesel razstavljeno obutev.

Njegov odvetnik Dane DeKrey je dejanje opisal z besedami, da je hotel izvesti še zadnji »veliki podvig«, potem ko mu je stari znanec, povezan z mafijo, dejal, da morajo biti čevlji okrašeni s pravimi dragulji, če so že zavarovani za milijon dolarjev (okoli 928.000 evrov). A ko mu je preprodajalec povedal, da so rubini na čeveljcih v resnici stekleni, se jih je znebil.

Martin ni povedal, kako se jih je znebil oziroma komu jih je dal, zato še naprej ostaja skrivnost, kje so čevlji preživeli naslednja leta. Poudaril pa je, da tatvina ni imela nobene zveze s poskusom pridobitve zavarovalnine, kot so nekateri špekulirali. FBI ni nikoli razkril, kako je izsledil čevlje.