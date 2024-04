Častni zlati palmi ustvarjalcem fantazijskih svetov

Legendarni japonski animacijski studio Ghibli bo na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu, ki bo od 14. do 25. maja, prejel častno zlato palmo, so sporočili organizatorji. »Ghiblijevi liki naselijo našo domišljijo s plodnimi, barvitimi vesolji in z občutljivimi, privlačnimi pripovedmi,« so zapisali organizatorji. »Z Ghiblijem japonska animacija stoji kot ena od velikih cinefilskih dogodivščin, umeščena med tradicijo in sodobnost,« so dodali.

Prva nagrada za kolektiv

Z oskarjema nagrajeni studio, ki sta ga pred 40 leti ustanovila animatorja in režiserja Hajao Mijazaki in Isao Takahata, je priljubljen po vsem svetu zaradi svojih animiranih mojstrovin, kot so Čudežno potovanje, Moj sosed Totoro, Princesa Mononoke ter Čarovnik Howl in gibljivi grad. To bo prvič, da bo Cannes častno zlato palmo podelil kolektivu, in ne posamezniku.

Čudežno potovanje je leta 2003 prineslo prvega oskarja studiu Ghibli. FOTO: studio Ghibli

Mijazaki se zadnje čase le redko pojavlja v javnosti, njegov dolgoletni sodelavec Takahata je umrl leta 2018. Triinosemdesetletni Mijazaki je že večkrat napovedal svojo upokojitev, vendar se je lani zmagoslavno vrnil v kinematografe s filmom Deček in čaplja, ki je letos prejel oskarja za najboljši animirani film; to je njegov drugi oskar po Čudežnem potovanju leta 2003. Tretji soustanovitelj studia Ghibli, producent Tošio Suzuki, je dejal, da je »resnično počaščen in vesel«, da bo prejel nagrado canskega filmskega festivala.

Studio Ghibli je prejel tudi dva oskarja za najboljši animirani film.

Priznanje avtorju Vojne zvezd

A to ne bo edina častna zlata palma v Cannesu: letos jo bodo podelili še eni veliki osebnosti v kinematografskem pripovedovanju zgodb – Georgeu Lucasa, ustvarjalcu Vojne zvezd. »Vojna zvezd ni nič manj kot mitologija,« so organizatorji sporočili v izjavi za javnost in se poklonili legendarnemu 79-letnemu ameriškemu producentu in režiserju.

Kot so še zapisali v poklonu, v katerem so poudarili »uspeh brez primere«, je Lucas s svojimi pokrajinami, liki, jeziki, moralnimi vrednotami in celo vozili ustvaril celo vesolje in očaral ameriške in svetovne množice. Pohvalili so tudi njegovo »neusahljivo navdušenje nad tehnologijo, zaradi katerega je postal pionir industrije vizualnih učinkov. Vojna zvezd je postala svetovni družbeno-kulturni fenomen, ki traja še danes.«

George Lucas je poleg Vojne zvezd ustvaril tudi Indiano Jonesa. FOTO: Mike Blake/Reuters

Lucas je v odzivu dejal, da bo imel canski festival vedno posebno mesto v njegovem srcu. »Presenečen in navdušen sem bil, ko so moj prvi film THX-1138 izbrali za predvajanje v novem programu za prvence Quinzaine des cinéastes. Od takrat sem se večkrat vrnil na festival v različnih vlogah, kot scenarist, režiser in producent. Resnično sem počaščen zaradi tega posebnega priznanja, zelo veliko mi pomeni,« je sporočil.

Vojna zvezd ni nič manj kot mitologija.

Lucas je kot producent ustvaril tudi serijo filmov o Indiani Jonesu in bil povezan s številnimi znanimi projekti, kot je Bojevnikova senca (Kagemusha) japonskega režiserja Akire Kurosave. Po uspehu Vojne zvezd je Lucas oddelek svojega studia za posebne učinke razširil v podjetje Industrial Light & Magic, ki ima zasluge za večino najboljših posebnih učinkov v Hollywoodu.