Canski filmski festival: premiero bo doživel najnovejši film o Indiani Jonesu

Na francoski rivieri so do palače Palais des Festival et des Congrès razvili rdečo preprogo canskega filmskega festivala, ki bo do 27. maja potekal v svoji že 76. izvedbi. V mondeno obalno mesto se v teh dneh tako zgrinja množica velikih imen filmske industrije, med katerimi je pričakovati tudi velikane, kot so Johnny Depp, Harrison Ford in Wes Anderson, če omenimo zgolj tri.

V tekmovalnem delu se bo za zlato palmo potegovalo 21 filmov.

Včerajšnje odprtje prestižne prireditve, ki s festivaloma v Benetkah in Berlinu spada med tri največje, je spremljala projekcija filma Jeanne du Barry z Deppom v vlogi francoskega kralja Ludvika XV. V naslednjih dneh pa bo (tudi zunaj konkurence) predvajan še težko pričakovani najnovejši film o pustolovskem arheologu Indiani Jonesu, v katerega se je še zadnjič prelevil Harrison Ford, ob njem sta zaigrala Phoebe Waller-Bridge in Antonio Banderas. Na canskem odru bo premiero doživel film Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon z Leonardom DiCapriem in Robertom De Nirom v glavnih vlogah.

27. maja se bo končal festival v Cannesu.

V središču pozornosti bo seveda tekmovalni del, v katerem se bo za zlato palmo potegovalo 21 filmov in je tokrat bolj naklonjen režiserkam kot običajno. Za to najbolj čislano odličje se jih letos namreč poteguje rekordnih sedem, in sicer Kaouther Ben Hania (Four Daughters), Jessica Hausner (Club Zero), Justine Triet (Anatomy of a Fall), Alice Rohrwacher (La Chimera), Catherine Breillat (Last Summer), Ramate-Toulaye Sy (Banel et Adama) in Catherine Corsini (Homecoming). Med režiserji je pet takih, ki že imajo zlato palmo, to so japonski režiser Hirokazu Kore-eda, nemški Wim Wenders, turški Nuri Bilge Ceylan, Italijan Nanni Moretti ter Britanec Ken Loach, ki se mu letos nasmiha že njegova tretja zlata palma.

Častno zlato palmo je prejel Michael Douglas. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Na canski rdeči preprogi bomo najverjetneje videli tudi Toma Hanksa, Margot Robbie in Scarlett Johansson, ki jih je na festival pripeljal film Asteroid City v režiji Wesa Andersona. V filmu Todda Haynesa May/December pa sta zaigrali Natalie Portman in Julianne Moore.

Na čelu strokovne žirije je švedski režiser Ruben Östlund, dvakratni dobitnik zlate palme, ki je to nazadnje prejel lani za film Trikotnik žalosti. Z njim bodo o filmih presojali še francoska filmarka Julia Duocournau, argentinski režiser Damian Szifron, afganistansko-francoski scenarist in režiser Atiq Rahimi, Američan Paul Dano, igralka Brie Larson, Rungano Nyoni iz Zambije, francoski igralec Denis Menochet ter maroška filmska ustvarjalka Maryam Touzani.