Bridget je nazaj! Vitka Renée Zellweger prvič opažena na snemanju četrtega filma o Bridget Jones

Renée Zellweger so ta teden prvič opazili na snemanju četrtega filma Bridget Jones na ulicah Londona.

55-letna igralka, ki je v vseh treh filmih nastopila kot avtorica dnevnika nesrečno zaljubljene ženske, je med sprehajanjem po ulicah žarela – videti je bila zelo vitka, v tem filmu pa naj bi opustili njeno »obsedenost« s težo.

Razkazovala je svojo prelepo gladko polt, medtem ko se je sprehajala v zeleni obleki z jopico in puhastim plaščem, opazili pa so tudi Sally Phillips, ki igra Bridgetino najboljšo prijateljico Shazzo.

V prihajajočem četrtem delu se bo znova pojavil tudi Hugh Grant. FOTO: Profimedia

Renée se je prvič predstavila kot Bridget v filmu Dnevnik Bridget Jones iz leta 2001, nato pa še v dveh nadaljevanjih v letih 2004 in 2016. V prihajajočem četrtem delu se bo znova pojavil tudi Hugh Grant, film pa bo izšel na valentinovo leta 2025.

Vrača se tudi Emma Thompson, ki je v zadnjem filmu igrala doktorico Rawlings, igrala pa naj bi tudi Chiwetel Ejiofor in Leo Woodall.

Manj poudarka na hujšanju

Prejšnji mesec so iz studia sporočili, da bo Bridgetina obsedenost s hujšanjem v filmu »zmanjšana« po pozivih javnosti, da bi to lahko imelo slab vpliv na občinstvo. Govori se, da se Renée prvič ni bilo treba zrediti za to vlogo, saj je naravno bolj suha.

Bridget so tako v knjigah kot prvem filmu močno obsojali zaradi njene teže, kljub temu da je tehtala nekaj več kot 61 kilogramov – kot povprečna Britanka v tistem času.

Osrednja premisa Dnevnika Bridget Jones, prvega filma v seriji, je, da je Bridget debela, Zellwegerjeva pa je prišla na naslovnice, ker je takrat za vlogo pridobila nekaj več kot 12 kilogramov.

Za The New York Times je povedala: »Za zajtrk sem jedla omleto s sirom in omako z mastnim jogurtom in nato sadno solato s prelivom in sokom, kavo in smetano ter pecivo z maslom in nekaj ur kasneje čokolado s praškom za povečanje telesne mase.«

Prvi film je izšel leta 2001 in v blagajne prinesel 222 milijonov funtov – več kot desetkrat več, kot je stalo snemanje. Zadnji film Zellwegerjeve je bil sicer biografski film o Judy Garland iz leta 2019, za vlogo je prejela oskarja.