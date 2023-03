Brata mirita oboževalce (FOTO)

Brata Anej in Rok Piletič, ki sta že dolga leta znana pod imenom BQL, te dni mirita zveste oboževalke in oboževalce. Slednji so se namreč pošteno ustrašili, da njun duo razpada, ko je Anej pred dnevi prek instagrama sporočil veselo novico. Mlajši izmed bratov je namreč dobil odlično priložnost v Ameriki, kjer je podpisal vrhunsko pogodbo in se podal novim izzivom naproti. 24-letnik bo odslej glasbo ustvarjal tudi v ZDA, in sicer pod umetniškim imenom Oliver Rio.

Anej in žena Iza v Hollywoodu. FOTO: OSsebni arhiv

Pod objavo na instagramu je med drugim zapisal, da je vesel, ponosen in hvaležen, saj je postal del založbe Warner Chappell Music, ki združuje 100.000 glasbenih ustvarjalcev, sicer pa je hčerinska družba Warner Music Group. »Danes sem leto starejši in eno stopnico bližje svojim sanjam,« je še zapisal Anej ter dodal, da se mu sanje zagotovo ne bi uresničile brez ljudi, ki ga podpirajo, in še, da je čas, da se lotijo dela. Njegova objava pa zvestih oboževalcev sprva ni navdušila, temveč se jih je polastila panika, da mladega glasbenika ne bodo več videli na slovenskih odrih.

Mlajši od bratov je pred dnevi v ZDA podpisal pogodbo z znano glasbeno založbo. FOTO: OSsebni arhiv

Brata sta le nekaj dni po Anejevi veseli novici iz Amerike, kamor je odpotoval s svojo mlado ženo in vizažistko Izo, morala pomiriti na tisoče zaskrbljenih oboževalcev, ti pa lahko zdaj po vsej verjetnosti mirno zaspijo. »Na milijone sporočil prejemava, kaj se dogaja. Zato sva se odločila, da odgovoriva na dve najpomembnejši. Verjetno ste opazili, da so se Aneju odprla velika vrata in je podpisal pogodbo z eno največjih založb na svetu kot tekstopisec in producent, ne pa kot izvajalec ali pevec, in na to smo noro ponosni,« sta zapisala na svojem uradnem profilu na​ facebooku. Odgovorila pa sta tudi na najpomembnejše vprašanje – ali njun duo zaradi tega razpada?

Oboževalce mirita, da njun duo ne razpada. FOTO: Osebni arhiv

»BQL ni razpadel, čaka nas ogromno koncertov in delovno poletje na vseh zabavah in veselicah po Sloveniji, le malo bolj se bomo morali časovno uskladiti zaradi Anejevih obveznosti v Ameriki,« sta zdaj spregovorila brata in dodala, da ju malce tudi veseli, da so njuni oboževalci v skrbeh, želita pa poudariti, da že komaj čakata na nova srečanja z njimi pod odrom.