Bralka Ines razočarana nad filmom, ki je bil sneman v Piranu

Te dni je luč sveta ugledal akcijski triler The Union z Markom Wahlbergom in Halle Berry v glavni vlogi, ki so ga leta 2022 snemali tudi v Piranu. 16. avgusta so ga premierno predvajali na Netflixu.

Smo pa v uredništvo prejeli sporočilo bralke Ines, ki je težko pričakovani film ni preveč navdušil, prav tako je pogrešala kakršnokoli promocijo Pirana oziroma naše države. »Slovenije niso nikjer niti z besedico omenili. Vse skupaj je bilo prikazano tako, kot da se vsi prizori, ki so bili posneti ob morju, v resnici dogajajo v hrvaški Istri. Glavne zvezde v filmu sicer vozijo avtomobile s slovenskimi tablicami – ampak kako jih bo neki Američan razlikoval od hrvaških?« pravi bralka, ki dodaja, da je niti vsebina filma ni preveč pritegnila.

Snemanje v Piranu je sicer predstavljalo velik logistični izziv za ustvarjalce, saj so ozke ulice in omejen dostop otežili transport filmske opreme. Kljub temu so produkcijske ekipe uspešno sodelovale z lokalnimi oblastmi in prebivalci, da so ustvarile nemoten potek snemanja.

Napovednik filma The Union si lahko ogledate v spodnjem videu: