Božična skrivnost nežnih citer

Ta mesec je izšla njuna zgoščenka z naslovom Božična skrivnost, na katero sta uvrstili 14 slovenskih in tujih božičnih pesmi oziroma skladb različnih glasbenih zvrsti. Citre so predstavljene v različnih vlogah: kot preprosto, ljudsko glasbilo, kot virtuozni, koncertni inštrument, kot akustični inštrument za spremljavo vokalu in kot del glasbene skupine.

»K sodelovanju sva povabili Boštjana Čuvana (Coney Multimedia), pri katerem sva snemali skladbe, in Tomaža Kozovinca, ki je napisal aranžmaje,« povesta Neli in Karmen Kos Zidar, ki se zavedata, da v času epidemije, ko so kulturne prireditve zaradi ukrepov omejene ali jih sploh ni, tovrstni projekt pripomore tudi k ohranjanju kulturnega življenja pri nas.

Neli in Karmen Kos Zidar ne poznata praznikov brez glasbe.

»Trenutni čas je tudi čas, ko smo ljudje premalo složni, zato naj nas opogumlja misel irskega pevca Paula D. Hewsona - Bona, ki pravi: 'Glasba lahko spremeni svet, ker lahko spremeni ljudi.' Prepričani sva, da bo najina zgoščenka marsikomu polepšala praznične dni in ogrela srce. Sploh pa bo projekt pomembno vplival na vso citrarsko sceno pri nas, saj se kot profesionalni glasbenici, učiteljici citer in klavirja na slovenskih glasbenih šolah, vedno trudiva, da sva poleg pedagoškega dela – predajanja znanja – tudi kreativni, inovativni in ambiciozni,« pravita v en glas. Takšno zgoščenko sta si želeli izdati že nekaj let, letos pa sta ocenili, da je čas več kot primeren.

»S številnimi koncerti in nastopi v adventnem in božičnem času, ki sva jih imeli v minulih letih, se je nabral dolg seznam pesmi, ki sva ga za ta projekt strnili v zgoščenko. Med najinim študijem v tujini sva spletli prijateljske vezi s številnimi slovenskimi izseljenci in prijatelji drugih narodnosti, zato bova to zgoščenko ponesli tudi med njih. V tujini sva na zelo iskren in pristen način doživljali ljubezen do domovine in praznikov s slovensko tradicijo in vrednotami. Glasba nama je bila položena v zibelko, zato pri naju prazniki nikoli niso minili brez glasbe,« še dodajata sestri, ki se kot glasbenici redno udejstvujeta na festivalih, projektih, seminarjih in koncertih kot solistki oziroma v komornih sestavih.

Obe sta končali glasbeno gimnazijo z glavnim predmetom orgle, nato pa se vpisali na študij v tujino in z odliko zaključili univerzitetni diplomski študij z glavnim predmetom citre pri prof. Georgu Glaslu na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu. Od 2015. do lani pa sta bili štipendistki organizacije Yehudi Menuhin Live Music Now v Münchnu, ki podpira uspešne in nadarjene mlade glasbenike in jim omogoča številne koncerte. Bili pa sta tudi organistki in zborovodkinji Mešanega pevskega zbora Slovenske katoliške župnije München ter poučevali slovenski jezik in glasbo v slovenski šoli in vrtcu.