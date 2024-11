Božič bo tokrat malce prej kot sicer (FOTO)

Kar si vnukinja zaželi, vnukinja dobi. Tudi če je to božič v avgustu. V družinski komediji z naslovom Nepričakovan božič (A Sudden Case of Christmas) bo namreč desetletno dekle skupaj s svojim dedkom poskušalo praznovati božič že avgusta, da bi ga zaradi nepričakovane novice lahko praznovali kot cela družina. A ne bo šlo vse po načrtih …

Na režiserski stolček zabavne, tople in ganljive družinske komedije, posnete v veličastnih Dolomitih v Italiji, je sedel Peter Chelsom (režiser filma Igra usode), ki je skupaj s Tinker Lindsay napisal scenarij.

Antonella Rose in Danny DeVito, filmska vnukinja in dedek Foto: Karantanija Cinemas

V glavnih vlogah igrajo Danny DeVito, Andie MacDowell, Lucy DeVito, Antonella Rose, Wilmer Valderrama, José Zùniga, Adrian Dunbar, Valeria Cavalli in Mario De La Rosa.

Ameriški par pripelje svojo desetletno hčerko Claire v hotel njenega dedka Lawrencea v Dolomitih. Običajno pridejo tja za božič, letos pa že avgusta. Starši se namreč razhajajo in želijo, da bi bil dedek Lawrence tisti, ki bi novico povedal Claire, še posebno ker ima s svojo vnukinjo poseben odnos.

V filmu igra tudi DeVitova hči Lucy. Foto: Karantanija Cinemas

Vsi skupaj

Ko Claire postane jasno, da letos ne bo božiča v krogu družine, vztraja, da ga vsi praznujejo tukaj in zdaj, v avgustu, vključno s svojimi drugimi starimi starši. Claire začne skupaj s svojim dedkom načrtovati dejavnosti, da bi ponovno združila svoje starše. Celoten proces pa se izjalovi in zakon njenih starih staršev spravi v nepričakovane težave …

Zabaven, topel in ganljiv družinski film je bil posnet v veličastnih Dolomitih v Italiji.

V filmu Lucy DeVito zaigra hčerko Dannyja DeVita, hči in oče pa sta tudi v resničnem življenju. Lucy je veliko črpala iz resničnega življenja, oba pa zelo rada delata skupaj. Kemija, kakršna je vidna v vsakem prizoru, je redka na filmskem platnu. Z Lucy (41), ki je njegova najstarejša hči, je nedavno nastopil tudi na odru, na Broadwayu sta skupaj zaigrala v komediji I Need That.

5. decembra bo na sporedu kinematografov.

Sicer ameriški igralec in filmski ustvarjalec DeVito v Hollywoodu velja za enega največjih, čeprav je visok le slabega 1,5 metra. Pred dnevi je praznoval 80. rojstni dan. Da starost zanj ni ovira, da ne bi bil še naprej dejaven pred kamero in na gledališkem odru, dokazuje tudi ta film.

Ob članih družine DeVito bo zaigrala ena največjih hollywoodskih zvezdnic Andie MacDowell. Številni jo pomnijo iz filma Seks, laži in videotrakovi in Štiri poroke in pogreb, ob Gerardu Depardieuju pa je zaigrala v filmu Zelena karta. Že vse od leta 1986 je eden od obrazov podjetja L'Oréal.

Zbrala se je vsa družina. Foto: Karantanija Cinemas

Film bo na rednem sporedu naših kinematografov od 5. decembra.