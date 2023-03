Bodo odprli prenovljene Dosjeje X?

Letos bo minilo 30 let, odkar so na televizijske zaslone privršali Dosjeji X, sprožili vsesplošno evforijo in se v zgodovino zapisali kot ena najboljših serij vseh časov. A v 11 sezonah in dveh filmih agenta FBI Mulder (igral ga je David Duchovny) in Scullyjeva (Gillian Anderson), ki sta raziskovala paranormalne pojave, očitno še nista razkrila vseh resnic. Morda bodo televizijske Dosjeje X zdaj znova odprli, le da bo tokrat v znanstvenofantastični svet paranormalnega gledalce popeljala povsem nova ekipa. Tako je prišepnil Chris Carter, njihov idejni oče, ki je nad kultno serijo doslej vihtel režijsko taktirko in pisal scenarij. »Ravno sem govoril z mladim filmskim ustvarjalcem Ryanom Cooglerjem, ki bo obudil Dosjeje X z drugačno zasedbo.«

Nekoliko zanesenjaškemu agentu Foxu Mulderju se nobena, ušesom še tako neverjetna ideja ni zdela nemogoča, verjel je v obstoj nezemljanov in je bil pripravljen prisluhniti še tako zmešani teoriji zarote. Na drugi strani pa prizemljena, racionalna agentka Dana Scully, ki je verjela le v izmerljivo, otipljivo in kar je mogoče neizpodbitno pojasniti z znanostjo. Bila sta si torej kot noč in dan, pa vendar je bilo prav njuno partnerstvo tisto, ki je hipnotiziralo svetovno televizijsko občinstvo.

Ryan Coogler je mlad, a že izjemno uspešen režiser. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Na prvi pogled nezdružljiva partnerja sta preiskovala skrivnostne Dosjeje X, nepojasnjene in nikoli razrešene primere, razlago za katere bi bilo mogoče najdi le v nadnaravnem in zunajzemeljskem. To je bila zasnova originalne kultne serije, ki navduševala med letoma 1993 in 2002. A ker Mulder in Scullyjeva v devetih sezonah še nista rekla zadnje, so serijo nato obnovili za še dve sezoni, ki sta se vrteli med letoma 2016 in 2018. Ob tem pa še dva celovečerca, prvi iz leta 1998 in drugi natanko desetletje pozneje.

Toda kljub dvema filmoma in skupno 218 televizijskim epizodam vse nepojasnjeno še ni bilo pojasnjeno. Tako je očitno prepričan Ryan Coogler, ki je pri le 36 letih že dokazal svojo filmsko odličnost z uspešnico Creed, filmskim nadaljevanjem kultnega Rockyja, ter superjunaškim Črnim panterjem in njegovim nadaljevanjem Črni panter: Wakanda za vedno.

Coogler, čigar filmi so bili nominirani za dva oskarja in zlati globus, želi torej postreči s prenovljeno, svežo različico Dosjejev X. A ne bo imel lahkega dela, saj je prvotna serija obravnavala že toliko paranormalnega in neverjetnega, da bo moral Coogler pošteno vpreči domišljijo, da bo našel nove teme in razkrival še neodkrite resnice.

11 sezon Dosjejev X smo že gledali.

»Obdelali smo že ogromno teritorija, tako da mu ne bo lahko domisliti se scenarija,« ocenjuje Carter. Prav lahko pa se zgodi, da bo ostalo le pri ideji. Ne nazadnje se je spin-offa svoje ikonske serije leta 2020 lotil tudi Carter, ki si je zamislil animirano različico Dosjejev X in jih je že razvijal pod delovnim naslovom Dosjeji X: Albuquerque, a so pri televiziji Fox projektu zdaj menda prižgali rdečo luč in ga ustavili.