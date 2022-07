Bled spet odprl vrata kulturi

Po odpravi koronskih ukrepov se je vrnil tudi tradicionalni blejski festival. Letos 27. po vrsti je Festival Bled obiskovalcem ponudil bogat program za vse okuse. Zabavna glasba, opera, instrumentalna glasba in še bi se lahko naštevalo.

Vodilo pri sestavi programa je kakovost izvajalcev, ne pa zvrst glasbe, tako da se ga je prijel sloves butičnega festivala. Sprva je bil strogo klasično usmerjen, že kmalu pa se je začel širiti in dobivati današnjo obliko. Trudi se promovirati mlade izvajalce, ki jih prepoznava na njihovi razvojni poti kot izjemne talente. Tokrat je festival odprl Zoran Predin z Lačnim Franzem.

Klemen Slakonja bo prepeval in imitiral. FOTO: Saša Hess

Strnili so različne glasbene žanre, šanson, gypsy swing in akustični indie rock, v dve uri nagajivosti, nostalgije in črnega humorja, da so skupaj s publiko na koncertu pričarali doživetje. V programu so mu oziroma mu bodo sledili še mladi slovenski pianist, operni ansambel Opera Pannonica, solisti opere Osijek Ave Verum, japonska skupina BTQ,, španski harmonikar, festivalski orkester violin in violončel Violinomania, Leighton Park School Orchestra, Gypsyland, slovenska skupina Balkan boys in Orkester slovenske vojske, dijaki ter študentje slovenske violončelistke– Koritnik Cello Attacca! z gostjo, festival pa bodo zaključili Laibach.

Zanimiv nastopajoči je bil pianist Mak Muni Mihevc. Med drugim je dvakrat nastopil na recitalu nagrajencev v New Yorku, v sloviti dvorani Carnegie Hall. Ludo Mariën je eden tistih flamskih pionirjev, ki so z izjemnim trudom in vztrajnostjo harmoniko postavili na mesto, ki ji gre v svetu klasične glasbe.

Mak Muni Mihevc je kljub mladosti že dvakrat nastopil tudi v sloviti dvorani Carnegie Hall. FOTO: Boris Pretnar

Balkan Boys je odličen primer, kakšna edinstvena kombinacija se zgodi, ko balkanski melos mešaš z ritmi sveta, kot so rumba, swing, reggae. Gypsyland je projekt, ki bo predstavljen na Bledu ob spremljavi orkestra Slovenske vojske. Skupina Cello Attaca! pa je imela svoj prvi nastop prav na tem festivalu.

Poleg Predina in Lačnega Franza so najbolj znani izvajalci Klemen Slakonja, Iztok Mlakar in Laibach. Slakonja bo obiskovalce popeljal med različnimi glasbenimi žanri – popom, rockom, swingom, jazzom … z uspešnicami domačih in tujih glasbenih zvezd. Zapel bo tudi avtorske uspešnice ter imitiral znane osebnosti – od Slavoja Žižka, Jana Plestenjaka, Modrijanov, Oliverja Dragojeviča pa vse do Putina in svetovnih hitov Eda Sheerana, Coldplay, U2, Franka Sinatre in celo Pavarottija.

Balkan boys, edinstvena glasbena kombinacija FOTO: Peter Bajnoci

Prireditve so sicer v zaprtih prostorih, kar je neogibna odločitev organizatorja. Ob zunanji vročini so prostori klimatizirani, izognejo pa se tudi deževju in slabemu vremenu. Letos so v Festivalni dvorani, cerkvi svetega Martina, na Blejskem gradu in na Belvederju. Organizacija je bila manjši logistični problem, ker poteka več stvari vzporedno. A ker je letošnji festival že 27. po vrsti, so stvari utečene in obvladljive.