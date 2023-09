Ansambel Unikat poskrbel za glasbeno poslastico

Prava kombinacija zabavne in narodno-zabavne glasbe je ogrela srca vseh ljubiteljev priljubljenega domačega ansambla Unikat, ki so se na osrednjem prireditvenem prostoru v Citycentru Celje s koncertom poslovili od poletja.

Dogajanje je bilo izjemno zabavno in veselo, saj ga je kot posebni gost popestril tudi Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko Anže Krevh. Tokrat mladenič iz Ribnice pri Pohorju ni igral 53 ur 53 minut in 53 sekund, kolikor znaša njegov rekordni dosežek, je pa dokazal, da je res pravi virtuoz v igranju na harmoniko. Na Davorjevo vprašanje iz ansambla Unikat, koliko časa priporoča Anže mladim glasbenikom, naj vadijo vsak dan, je svetovni prvak v šali odgovoril, da vsaj 53 ur oziroma čim več. Koncert narodno-zabavne glasbe je poleg prelepih slovenskih melodij ponudil sproščeno druženje s člani ansambla, ki so se po glasbenem doživetju srečali s svojo zvesto publiko in se z njimi tudi fotografirali ter prepevali.