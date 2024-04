Ansambel Štrk že 30 let na sceni

Zgodba ansambla Štrk se je začela leta 1994, prva zasedba je štela šest članov. Zanimivo je, da so sprva imeli v ansamblu pevca, a se je vse spremenilo, tudi njihov stil igranja, ko je pevca po prvih dveh letih zamenjala pevka. Pevke pa so stalnica še danes, doslej pa se jih je zamenjalo že nekaj.

Prva štrkovka je bila Vika Skok (pozneje Kolarič), ki je v ansamblu pela več kot sedem let, vse do konca leta 2004. Leta 2005 jo je zamenjala Maja Oderlap, ki je bila članica dve leti. V začetku leta 2007 se je ansamblu pridružila Nataša Janžek, ki je ostala s fanti do leta 2013, zamenjala pa jo je Vanja Fekonja, ki je v ansamblu pela do leta 2020. Leta 2021 se je Štrkom za kratek čas, eno leto, pridružila Ksenija Šašek, za njo je prišla Eva Šolinc, od konca lanskega leta pa je začela zgodbo s Štrki pisati Larisa Majcen, ki je pela tudi v ansamblu Saša Avsenika, do lani pa v Petovia kvintetu.

Ansambel Štrk se je že lani popolnili z dvema novima članoma. FOTO: Arhiv Ansambla

Prepoznavni ansambel Štrk je svojo kvaliteto dokazoval na številnih festivalih tako narodno-zabavne kot tudi zabavne glasbe, na številnih so osvojili tudi nagrade. Največ so jih prinesli s Ptujskih festivalov, saj se lahko pohvalijo s kar štirimi Orfejevimi plaketami, pa tudi Korenovo plaketo za najboljšega pevca oziroma pevko, ki jo je prejela njihova prva pevka Vika Kolarič. Kar tri leta zapored, od 2001. do 2003., so se uvrstili v finale festivala Slovenska polka in valček, leta 2002 pa prejeli na njem nagrado za najboljšo izvedbo. Leta 2003 so sodelovali tudi na festivalu narečnih popevk in po mnenju občinstva zasedli tretje mesto, leto dni pozneje pa drugo. Leta 2004 so se razveselili bronastega Slovenskega slavčka, ki so jih podeljevale naše in vaše Slovenske novice, leta 2005 pa so sodelovali tudi na Števerjanskem festivalu v sosednji Italiji, kjer so prejeli nagrado za najboljšo melodijo.

Vse leto nastopi

Do danes so izdali sedem kaset oziroma zgoščenk, nastopali pa so in še vedno nastopajo tako v najbolj prestižnih hotelih kot na drugih zabavah, maturantskih plesih, da številnih porok in gasilskih veselic niti ne omenjamo.

Poslušalci ansambel Štrk seveda najbolj poznajo po številnih uspešnicah. »V njih opevamo pokrajino ob Muri, kjer živimo tudi sami, pa seveda življenje tukajšnjih ljudi. Sicer pa poleg lastnih skladb v našem repertoarju ne manjka drugih glasbenih stilov, odvisno pač od vrste zabave in ljudi, ki se jim vselej prilagodimo,« pravi vodja ansambla in klarinetist Milan Lebar, ki je ponosen na prehojeno tridesetletno glasbeno pot.

Kmalu bodo posneli tudi nekaj novih skladb.

»Letošnji jubilej bomo praznovali kar vse leto z manjšimi koncerti, zaključili pa ga bomo z velikim finalnim koncertom v Ljutomeru. To bo nepozabna zabava za staro in mlado, ki jo želimo deliti z domačo publiko. Kot promotorji Ljutomera in Prlekije pa bomo vse leto nastopali tudi drugod po Sloveniji, pa tudi zunaj naših meja,« pravi Lebar, ki je ponosen tudi na to, da se je njegov ansambel precej pomladil. Od konca lanskega leta imajo dva nova člana, kot smo že omenili, je to pevka Larisa Majcen, nov pa je tudi kitarist, in sicer Rene Črešnar.

Člani ansambla so še harmonikar Benjamin Majc, ki je tudi glavni moški vokalist, basist je Miha Kirbiš, trobento pa igra Simon Novak. Seveda vsi tudi pojejo, prav tako se, če je treba, prelevijo v instrumentaliste. Še zlasti pri izvajanju zabavnih melodij. Bodo pa v kratkem posneli tudi nekaj novih skladb, ki se bodo pridružile njihovim že znanim uspešnicam. Med najbolj znanimi je polka Jurka, šmarnica, klinton, pa valček Ko hiša po kruhu diši, pesem Želim si želim, polka Zavrti me in druge.