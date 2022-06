Andrej Šifrer k predsedniku države skupaj s partnerico Mirjam Povh (FOTO)

Tudi legendarni kantavtor Andrej Šifrer je iz rok predsednika države prejel red za zasluge za izjemen avtorski prispevek k slovenski popularni glasbi. V predsedniško palačo je prišel v krogu svojih otrok in njunih družin ter s partnerico Mirjam Povh in njenim sinom Valom, ki obiskuje osnovno šolo v Velenju.

Andrej z Mirjam Povh, direktorico Mladinskega centra Šmartno ob Paki, prijateljuje že skoraj šest let. FOTO: Daniele Fantini

Andrej z Mirjam, direktorico Mladinskega centra Šmartno ob Paki, prijateljuje že skoraj šest let. Kot sam pravi, si delita posteljo in mizo. Večkrat se rad pošali, da sta skupaj kot televizija. Ona je tiskano vezje, on ekran. Tako dobro se razumeta in dopolnjujeta. Skoraj vsak vikend v Andrejevem domu v Kranju gostita okoli 20 povabljenih gostov z različnih koncev Slovenije. Jedilnik pripravita skupaj, sama, brez pomoči profesionalnega osebja, in v skupnih trenutkih priprave neizmerno uživata.

Glasba je Andreja vedno zanimala in jo je imel rad, a vendar si ni predstavljal, da bi se z njo poklicno ukvarjal – dokler ni po diplomi na pravni fakulteti nase opozoril s tremi zabavnimi pesmimi, Zoboblues, Bil sem mlad in Moje miške, ter se uveljavil z balado Stoj, Marija.

Andrej Šifrer na Sardiniji ob praznovanju 70-letnice. FOTO: Daniele Fantini

Več njegovih skladb je ponarodelih, v vseh pa Šifrer ostaja svež in prepričljiv tudi za nove poslušalce. »Lepo, da smo se s kolegi glasbeniki dobili skupaj ob taki priložnosti, kot je bila današnja. Ne vem, po kakšnem ključu so zbirali, ampak naj živi ključ,« je posebej za Slovenske novice povedal glasbenik, ki je letos maja praznoval svoj 70. rojstni dan v krogu razširjene družine v sanjski vili na Sardiniji.