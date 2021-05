Alya se veseli dneva, ko bo nevesta

Poroka je lahko prelomen trenutek v življenju in začela sem razumeti, zakaj je to tako posebna, čarobna in dodatna potrditev zveze.

Pevkaje za poletno vzdušje poskrbela z novo ljubezensko pesmijo Ti z mano znaš. V njej je želela izpostaviti preproste stvari v življenju, za katere smo lahko hvaležni in ki nas srečujejo. Videospot zanjo je posnela na Obali, kjer se je kot deklica prvič zaljubila, tokrat pa si je na tej lokaciji nadela zaročni prstan.Oziroma je za potrebe videospota to storil lepoteciz Maribora, ki se je pred kamerami zaročil z njo. O svojem zasebnem življenju, ki mu daje smisel skrivnostni moški, pa pevka še vedno modro molči. Raje govori o svoji novi pesmi, ki sta jo v zgolj 20 minutah napisalain. Alya je priznala, da je skladba točno takšna, kot si jo je zamislila, tudi zato ji je Ti z mano znaš posebej pri srcu, saj poudarja vrednote, ki so ji pomembne.»To, da imaš partnerja, ki te spoštuje, streho nad glavo, družino, ki ji je mar zate, prijatelje, ki te podpirajo, je sedmica na loteriji življenja. In jaz sem jo zadela,« je hvaležna in nekoliko skrivnostna svetlolaska, ki je imela nekoč o zaroki povsem drugačno mnenje.»Nisem bila klasično dekle, kot moje vrstnice, ki so že v najstništvu sanjarile o zaroki in poroki. Takrat sem bila prepričana, da sta lahko dva skupaj ne glede na izmenjavo zaobljub in podpisanega dokumenta. Z leti pa vedno bolj razmišljam, da je to predanost drugemu in priložnost, ko se okoli para zberejo vsi pomembni ljudje. Poroka je lahko prelomen trenutek v življenju in glede na to, da sem kot nastopajoča na svatbah izkusila ogromno čudovitih trenutkov, sem začela malce bolj razumeti, zakaj je to tako posebna, čarobna in dodatna potrditev zveze,« pravi simpatična pevka, ki bi nekoč z veseljem oblekla poročno obleko.