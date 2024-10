40 let radgonskega rocka, na odru se je zvrstilo kar 12 skupin

Letos se je v mestu penine in sejmov odvil izjemen rock dogodek. V Gornji Radgoni so praznovali 40 let rocka, dogajanje pa je potekalo v dvorani Pomurskega sejma. Tam nikogar ni zeblo, saj se je na odru zvrstilo kar 12 skupin: Anprofešnl, Turtle, Cyphre Louis, Živi zid, Brez milosti, Kid Cried Wolf, Juff, Dežurni krivci, Wrong, Leopold I. in Drügi, Wasserdicht, Potato Mushroom ter The Fat Nuns. Zaradi omejenega časa so skupine občinstvu servirale le svoje največje uspešnice, kar je še bolj razgibalo dogajanje. Radgonska skupina Brez milosti je s svojim nastopom ponovno pokazala, zakaj je že 40 let nepogrešljiv del lokalne scene. Njihov hit Moje mesto Radgona je sprožil val navdušenja. »Obljubili smo tradicijo in predstavili lokalne skupine v obliki nostalgične rock zabave. Zbrali smo se četrtič, in tokrat je bilo dogajanje najglasnejše – kot se za 40 let rocka v Radgoni tudi spodobi. Zaradi dežja smo morali prizorišče s Trga svobode preseliti na sejmišče, ampak to ni ustavilo dobrega razpoloženja. Koncert je bil brezplačen, vsak pa je lahko s prostovoljnimi prispevki ali nakupom majic podprl dogodek. Hvala vsem, ki ste pomagali ustvariti ta nepozaben rockerski večer,« poudarjajo v KUD Zrak. Dogodek so pripravili skupaj z Mladinskim centrom Gornja Radgona.