26-letni glasbeni spoznal je pravljično zlatolasko

Matej Lebič prihaja iz Zasavja, natančneje iz Trbovelj, in je profesor glasbe. Na sceni je kot pevec prisoten tri leta, javnosti se je prvič predstavil z avtorsko, romantično skladbo z naslovom Pod nebo. Je tudi multiinštrumentalist, saj igra harmoniko, klarinet in klavir, trenutno pa poučuje v glasbeni šoli pevke Alye, kjer ob popoldnevih z veseljem poučuje najmlajše nadobudneže.

Navdih za novo romantično skladbo z naslovom Zlatolaska, ki jo predstavlja v teh dneh in za katero sta glasbo ustvarila z Alexom Volaskom, ki je tudi avtor besedila, je bila ljubezen. V njej Lebič opeva naklonjenost do skrivnostne zlatolaske, ki jo je opazil v eni od trboveljskih kavarn in z nje ni mogel odmakniti pogleda. Kar nekoliko pa nas pevec preseneti, ko nam prizna:

Matej Lebič je diplomirani profesor glasbe, prvo pesem je posnel pred tremi leti.

»Res je, da sem tudi v resnici zaljubljen v krasno zlatolasko. In vsakič znova pomislim na to, kako srečen sem v objemu njenih rok. Bela obleka, na katero namigujem v pesmi, pomeni preprosto pomladno igrivost in lepoto mladih cvetov. Ni pa to namig na morebitno poroko, na to bo treba še počakati,« nam v smehu zaupa Lebič, ki je z Volaskom že sodeloval. Volasko pa pove, da je Lebič izjemno delaven in angažiran glasbenik, ki kot pedagog pomaga mnogo mladim pri prvih korakih v glasbeni svet.

»Ravno ta element, da tudi s svojo ustvarjalnostjo navdihuje mlade, je izjemno pomemben. In to je vredno velike pohvale,« Alex povzame sodelovanje s pevcem, ki je za novo skladbo posnel romantičen videospot. In zanj angažiral utečeno ekipo pod taktirko snemalca in režiserja Filipa Brinjovca. Za mejkap je poskrbela vizažistka Anja Kos, za stajling pa kar Matej sam.

Videospot si že lahko ogledate na njegovem kanalu​ na youtubu, v njem pa razkriva svojo zlatolasko. Zlatolaska je sicer že peta avtorska skladba Mateja Lebiča, prej je izdal štiri, in sicer Pod nebo, V višine poletim, Pr'jatli in Začutil sem življenje.