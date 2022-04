12 rogljičkov za uspeh (VIDEO)

Potem ko je lani z novo verzijo zimzelenčka Romeo in Julija za tri tedne zasedla lestvico najbolj predvajanih pesmi v Sloveniji, je skupina Flirrt ob 25-letnici na radijske postaje poslala nalezljivo skladbo Kako si kaj?, ki spominja na njihove mladostne hite. In kako se ima ena naših najboljših pop skupin po 25 letih? »Zdaj smo odlično. Vmes pa smo bili tudi vse prej kot odlično. Leta 2003 sem celo zapustil bend. Šest let zatem smo se vrnili. Potem sem ob menjavi nekaterih članov leta 2018 spet skoraj obupal. Javnost tudi ne ve, da je Flirrt skoraj nehal delovati aprila 2018. A potem so prišli Štefan, Matjaž, Domen in Klemen ter mi vrnili upanje v moj glasbeni dom, kar Flirrt zagotovo je,« povzame razgibanega četrt stoletja obraz, pevec in ustanovitelj skupine Rok Lunaček, ki je tokrat predstavil še enega svojih mnogih talentov. Za videospot je oblikoval in posnel zanimivo stop-motion romanco.

»Najtežje je bilo posneti tek v pečici. Namreč, Ciril in Magda se lovita, medtem ko se peče rogljiček. Za snemanje tega prizora smo morali speči 12 rogljičkov, vsakega malce več. Prvi je bil zamrznjen, drugi že malce odtajan, tretji pečen zgolj minuto in tako naprej do popolnoma pečenega rogljička. Slišati je preprosto, a smo za to sekundo in pol kadra porabili več ur, za celotno animacijo pa tri dni,« je Lunaček povedal o velikem izzivu.