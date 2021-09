Zvezdnika Ene žlahtne štorije spet združena

Čudovita je nasmejala tudi igralko Ano Urbanc, direktorja SSG Trst Danijela Malalana in vodjo SiTi Teatra BTC Ano Kajzer. FOTO: Lana Požlep

Šaljivci Gašper Bergant, Marko Miladinović in Žan Papič. FOTO: Lana Požlep

Potem ko je enomesečni program na pokritem letnem odru SiTi Teatra pod zvezdami v ljubljanskem BTC Cityju odprla komedija z naslovom, v kateri so združili močiin, je to priljubljeno prizorišče v sredo gostilo še premiero nove glasbene komedije Čudovita. V njej sta znova združila moči scenaristin režiserka, na odru pa sta najbolj izstopalainv glavni vlogi simpatično posebne Vite. Gledalce je navdušil njen prepričljivi primorski naglas, ki zveni zelo naravno, pa tudi s petjem pretkana igralska vloga ji je pisana na kožo. Predstava, ki je nastala v koprodukciji s Stalnim slovenskim gledališčem v Trstu, bo v naslednjih mesecih zakrožila po Sloveniji, SiTi Tetater pod zvezdami pa v nadaljevanju ob izbranem gledališkem programu ponuja še nekaj glasbenih poslastic, med katerimi izstopajo koncert(Joker Out) in(MRFY) v ciklu 1NA1, koncertna predstavitev nove plošče Prismojenih profesorjev bluesa ter zaključni koncert Sladica 20 live z zvezdniškim bendom in kupom priljubljenih pevcev.