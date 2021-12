Zvezdnik Big Brotherja dela na križarki: Zastrašujoče je! (FOTO)

»Smo ena prvih križark, kjer so maske padle,« nam trenutne razmere na križarki Celebrity Silhouette, ki trenutno pluje po Antilih, opiše Slovenec Žiga Puconja. Tam ni brezskrbni turist, temveč član posadke, dela v brezcarinski trgovini. Razmere na ladji so se od sredine poletja, ko se je vkrcal vanjo, do danes precej spremenile. Sprva so pluli po Evropi in na ladji so bili večinoma britanski gostje. Vsi so bili priča »polno omejitvam in incidentom«.

Na ladjo so potniki prinesli okužbe z novim koronavirusom, kar je seveda pomenilo, da je bilo treba izpeljati ukrepe za zajezitev njegovega širjenja. Med drugim posadka dobre štiri mesece ni smela zapustiti križarke. Puconja je sicer moral septembra za kratek čas z ladje, saj je moral v Slovenijo »zaradi smrti ljubljene babice«.

Rajski karibski otok Curaçao

Nekaj tednov po vrnitvi na križarko, konec oktobra, se je ta preusmerila proti Karibskemu morju. »Naše domače pristanišče je trenutno Miami in pokrivamo karibske otoke St. Maarten, Aruba, Curaçao, Bonaire,« pojasnjuje Puconja.



To pa je s seboj prineslo nekatere spremembe. Razloži, da imajo na križarki trenutno samo ameriške goste in da so morali ti pred vkrcanjem izpolniti pogoj o cepljenju proti covidu-19 in hkrati predložiti negativni test na novi koronavirus. S tem je odpadla večina ukrepov, kot je na primer nošenje zaščitnih mask. Poleg tega so člani posadke prejeli že tretji odmerek cepiva, vsak teden morajo opraviti testiranje.

Križarka Celebrity Silhouette FOTO: Osebni Arhiv

Doslej, kot pravi Puconja, niso zasledili niti enega primera okužbe. V prostorih, kjer se giblje le posadka, ni treba nositi mask, si jih pa morajo nadeti, ko pridejo v stik s potniki. Število potnikov ni več tako omejeno: »Na križarki je skoraj 2000 gostov, največ jih je sicer lahko nekaj manj kot 3500. Poleg tega je vse več članov posadke. Čas karantene se je skrajšal s 14 na samo sedem dni.«

Pristanišča mesta duhov

To pa še ni vse, nadaljuje sogovornik. »Samopostrežni bifeji so postali dejansko samopostrežni. Preprosto ni več toliko omejitev, kot jih je bilo prej. Tudi izhodi na karibske otoke so dovoljeni. Gostje imajo prost izhod, posadka pa je nekako še vedno v varnem mehurčku, a verjemite mi, po dobrih štirih mesecih zaprtja v britanski sezoni to še kako paše,« nam s križarke pripoveduje sogovornik, ki se ga mnogi spominjajo po sodelovanju v resničnostnem šovu Big Brother.

2000 potnikov je skoraj na ladji.



A če so se na križarki razmere le nekoliko normalizirale, pa tega ne moremo reči za karibske otoke. Puconja pravi, da se tam še kako pozna velik upad turistov zaradi pandemije. »Situacija na otokih je precej morbidna. Smo ena redkih križark, ki so v teh pred pandemijo precej polnih pristaniščih sploh zasidrane. Včasih polna in nabita pristanišča so zdaj le mesta duhov! Zastrašujoče je! Prazne plaže, nobenega dogajanja.« Razloži nam, da je tudi polovica tamkajšnjih letovišč zaprtih: »Ukrepi so različni od otoka do otoka. Na nekaterih moramo nositi maske na 37 stopinjah Celzija. In to vse do plaže.«

Pogodba se mu izteče aprila

Puconja bo križaril še do aprila prihodnje leto, ko se mu izteče pogodba. »Prvo pravilo pri nas je, da ni ne praznikov ne nedelj. Štetje dni, kot je pri nas, torej, danes je torek, jutri sreda, ne obstaja. Pomorščaki nekako štejemo dneve kot: vkrcavanje novih gostov, navigacija, ime pristanišča itd. Sicer pa imam pozicijo duty free (brezcarinske) trgovine na križarki in lahko rečem, da smo del posadke, ki ima ogromno srečo, ker imamo precej prostega časa. Trgovine so uradno v pristaniščih zaprte, saj veljajo takrat carinski zakoni (davek) vsake posamezne države, v kateri smo. Trgovino odpremo vedno po izplutju oziroma v mednarodnih vodah,« nam je že junija letos svoj vsakdanjik razložil sogovornik.

Samopostrežni bifeji so postali dejansko samopostrežni. Preprosto ni več toliko omejitev, kot jih je bilo prej.

​Njegova plača je sestavljena iz osnovnega dela in »najlepšega – bonusnega dela, uspešnosti«. In ta, razloži, velikokrat nanese tudi do trikratnik plače. Poudarja, da delo na križarki ni za vsakogar: »Preprosto: si za ladijsko delo ali ne. Vmesne variante pač ni. To je precej specifično okolje, saj konec koncev s popolnimi neznanci skupaj delaš, živiš, se prehranjuješ, in četudi si želiš umika od nekoga, ga prej ali slej srečaš nekje na ladji. Popolnoma vse je vezano na ta krog ljudi, šest mesecev ali več.«